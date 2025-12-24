24 horas de paz en todo el mundo

internacional
El papa León XIV afirmó que el conflicto con Ucrania causa "gran tristeza" y pidió "un día de paz en todo el mundo".
"Una vez más hago este llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que, al menos en la festividad del nacimiento del Salvador, se respete el día de la paz", dijo el Papa en la noche del 23 de diciembre en Castel Gandolfo, justo antes de Navidad. "Quién sabe, quizá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", exhortó el pontífice al salir de la residencia papal.
En la puerta de la Villa Barberini, donde pasaba unas horas de descanso, como es su costumbre al comienzo de cada semana, León XIV insistió en la petición de que, al menos el día de Navidad, la humanidad pudiera vivir "un día de paz". León XIV recordó también la "bella visita" que el cardenal Pierbattista Pizzaballa realizó a Gaza y dijo que había estado en contacto, una hora antes, con el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli IVE.
"Intentan celebrar una fiesta en medio de una situación aún muy precaria. Esperamos que el acuerdo de paz avance", afirmó.