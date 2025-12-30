Armani eligió a Leandro Paredes

tendencias
En un momento de gran relevancia tras su regreso al fútbol local con Boca Juniors y su vigencia en la Selección Argentina, Leandro Paredes posó junto a la fragancia Stronger With You Intensely, aportando un estilo auténtico y contemporáneo que se integra de forma natural con el universo de la marca. Su presencia y sofisticación reflejan la estética de la categoría masculina de Armani, consolidando un vínculo que une el deporte con la alta perfumería.
El último lanzamiento de la marca: Stronger With You Amber
Esta colaboración acompaña el lanzamiento de Stronger With You Amber, una nueva interpretación más profunda y cálida de la fragancia original, diseñada para transmitir una sensualidad persistente. Inspirada en la luminosidad de la piedra de ámbar, esta esencia se suma de forma permanente a la colección que celebra la unión y la masculinidad moderna.
La sofisticada pirámide olfativa de esta fragancia se abre con lavanda -de origen sostenible obtenida en Provenza (Francia)- , que aporta un aroma fresco. En el corazón, el acorde de ámbar evocado por notas balsámicas aporta una extravagancia cálida y carnal mientras se complementan con los acordes de cítricos frescos de la esencia de mandarina que brindan el brillo radiante de las especias cálidas. En la base, se encuentra la vainilla bourbon premium que infunde un aroma balsámico y floral.
El delicioso jugo está encapsulado en el distintivo frasco de vidrio para fragancias de EMPORIO ARMANI, moldeado con líneas y curvas esenciales. Elaborado para esta edición en un tono ámbar translúcido , el frasco evoca la siempre radiante piedra de ámbar. El vidrio está adornado con un diseño de anillos dorados entrelazados que abrazan su forma , mientras que el icónico tapón de Stronger With You, en tono dorado, aporta un toque cálido y lujoso.
LOS AROMAS DE LA UNIÓN
Stronger With You es la última fragancia atractiva en unirse permanentemente a la colección Stronger With You, basándose en la celebración de la unión de Emporio Armani. La gama completa incluye:
STRONGER WITH YOU EAU DE TOILETTE: una fragancia especiada y masculina que transmite una elegancia segura , que mezcla cardamomo, pimienta rosa y hojas de violeta con un corazón aromático de lavanda y salvia , antes de revelar notas de fondo de esencia de vainilla ahumada y el acorde de castaña confitada característico de la fragancia.
STRONGER WITH YOU INTENSELY: una adictiva fragancia fougère, que fusiona notas de salida especiadas de pimienta rosa con lavanda y salvia aromáticas , y la intensidad de maderas ambarinas, vainilla y el acorde de castaña azucarada característico.
STRONGER WITH YOU ABSOLUTELY: esta fragancia potente y sensual se define por un acorde de ron, que se entrelaza con el acorde de castaña característico de la fragancia. Mezclándose con estas notas están el lavandín aromático, la vainilla cálida y la madera de cedro ahumada. STRONGER WITH YOU PARFUM: una fragancia distintiva que captura una intensidad cautivadora , encarnada en su interpretación avainillada y de cuero del acorde de castaña azucarada característico de STRONGER WITH YOU.
STRONGER WITH YOU AMBER: Mezcla lavanda fresca con especias cálidas que evolucionan hacia una fragancia magnética y masculina. El acorde de castaña característico y la suave vainilla bourbon se realzan con notas ambarinas y balsámicas. Los acentos aromáticos destacan la sensualidad especiada del ámbar dentro de una estructura fougère clásica.