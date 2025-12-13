BMW Argentina lanza una enduro retro

autos
Con todo el espíritu de la BMW R 80 G/S, la legendaria moto que dio origen a la línea G/S y combinaba grandes capacidades para el off-road con excelentes cualidades dinámicas, la nueva BMW R 12 G/S arriba a nuestro país tras el éxito mundial que significó su reciente inclusión al porfolio internacional de BMW Motorrad.
Sobre la base de un diseño inspirado en este tradicional modelo pero que también responde a tendencias modernas, la R 12 G/S mantiene la clásica receta que asocia al motor bóxer con la célebre transmisión por cardán. Esta equipa un impulsor de 1.170 centímetros cúbicos (refrigerado por aire y aceite) que desarrolla 109 hp y 115 Nm de torque a 6.500 rpm. De hermoso sonido, el propulsor se asocia a una transmisión de seis marchas y se monta sobre un cuadro rígido tubular de acero, el cual proporciona la base ideal para una enduro versátil.
"Con la nueva BMW R 12 G/S, BMW Motorrad Argentina ofrece una enduro retro desarrollada para disfrutar y divertirse en cualquier ámbito. Por sus características es una digna reemplazante de la aclamada RnineT y por ello sabemos que muchos clientes están ansiosos por recibirla”, afirma sobre el producto Gabriel Costa, Responsable de BMW Motorrad Argentina.
Disponible en una gran cantidad de variantes, la BMW R 12 G/S se beneficia del carácter y las aptitudes off-road que le aportan sus suspensiones de largo recorrido (de 210 milímetros en el eje delantero con horquilla invertida ajustable, y 200 mm. en el trasero, con sistema de brazo oscilante Paralever, también ajustable), el amplio ángulo de dirección, las ruedas de rayos, el versátil asiento plano, los posapiés con perfiles dentados, el carenado compacto, los modos de conducción y el potente faro LED Pro, elemento de serie para toda la gama en Argentina, que ofrece seguridad por la noche a través del icónico faro redondo.
Respecto al equipamiento, la oferta se ordena a partir de dos versiones, las cuales pueden configurarse con tres distintos perfiles. La R 12 G/S Street, más apuntada al uso urbano y rutero, posee rueda delantera de 21” y trasera 17”. La R 12 G/S Rally, en cambio, posee el Paquete Enduro Pro que la dota, entre otros, de cubrepuños, protector de motor, posapiés Enduro específicos (con mayor agarre a la suela de la bota), rueda trasera de 18”, neumáticos con tacos, elevador de manillar y modos PRO.
La variante Street Night Black Mate, con terminación en negro, constituye la opción de entrada para ambas versiones. Esta ofrece, además, instrumental retro con display digital y toma de 12V, Cruise Control, puños calefactables, Keyless Ride (llave de presencia), doble freno de disco delantero, ABS Pro (con detección de inclinación), luz de freno dinámica, Control de Tracción Dinámico (DTC) desconectable, control de par motor (MSR), control de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asistente de cambios Pro y escape cromado, entre otros.
Por encima se ubican las R 12 G/S Street Light White y R 12 G/S Rally Light White terminadas en blanco con decoración GS Trophy, mientras que en el tope de la gama se encuentran los perfiles Option 719 Sandrover Mate, que se identifican por su color gris arena con vivos rojos y los distintos accesorios del paquete Option 719, como el múltiple de escape cromado o las piezas específicas elaboradas en aluminio mecanizado.
BMW R 12 G/S Street Night Black Mate, USD 38.500
BMW R 12 G/S Street Light White, USD 39.350
BMW R 12 G/S Street Sandrover Mate Option 719, desde USD 43.800
BMW R 12 G/S Rally Night Black Mate, USD 39.500
BMW R 12 G/S Rally Light White, USD 40.350
BMW R 12 G/S Rally Sandrover Mate Option 719, desde USD 44.800
Garantía de tres años sin límite de kilometraje.