Citroën presenta el concept car ELO

Citroën presenta ELO, un concept car que abre un nuevo capítulo para la marca. En la línea del OLI presentado en 2022, ELO es un laboratorio de ideas que explora territorios que inspiran las reflexiones de Citroën para el futuro. Audaz, inteligente, creativo y orientado al bienestar, encarna a la perfección los valores de Citroën. Fiel a más de un siglo de innovación al servicio de la libertad de movimiento y de una vida más fácil, Citroën reafirma su papel pionero en una época en la que los estilos de vida evolucionan rápidamente. ELO encarna esta voluntad de anticiparse a las necesidades de un mundo en movimiento: es un medio de transporte lúdico, ingenioso, accesible, espacioso y responsable, que además ofrece una visión ampliada y reinventada de la movilidad, pensada para devolver tiempo útil y acompañar las diferentes etapas de la vida de sus usuarios.
Gracias a su audacia y su saber hacer, Citroën explora hoy soluciones innovadoras para reinventar la habitabilidad y reinterpretar el espíritu de los monovolúmenes y los vehículos recreativos que han marcado su historia. Apostando por arquitecturas pensadas desde el principio para la movilidad eléctrica, la marca libera nuevos volúmenes y replantea el habitáculo como un verdadero espacio vital, práctico, funcional y accesible. Esta ambición se plasma en ELO, el "compacto que piensa a lo grande", una auténtica "casita" sobre ruedas llena de ingeniosos detalles, cuyo exterior compacto contrasta con un interior sorprendentemente espacioso y ultramodular, que redefine el uso y el confort a bordo.
ELO, un auténtico espacio vital, ha sido concebido como un compañero para el día a día: un lugar para descansar, jugar o trabajar —REST, PLAY, WORK— gracias a su modularidad completa e intuitiva. Aprovecha al máximo las ventajas de una arquitectura 100 % eléctrica al ofrecer un tamaño reducido que esconde una habitabilidad excepcional. Con su diseño monovolumen compacto (4,10 m), se siente cómodo en la zona urbana, su base de operaciones, pero también invita a salir y disfrutar de momentos de respiro. Gracias a su habitáculo ultraespacioso y modulable con capacidad para hasta seis personas, responde a las exigencias de una vida que se acelera entre desplazamientos, ocio, actividades familiares, teletrabajo o escapadas improvisadas. Con su diseño moderno, colorido y alegre, y todas las funciones que ofrece, es una burbuja de energía al servicio de una vida activa.
Con ELO, no es el cliente el que se adapta al coche, sino el coche el que se adapta a sus necesidades. En referencia, se presenta en 4 plazas con un asiento del conductor en posición central que ofrece una nueva sensación de visibilidad con un parabrisas de 180° y una interfaz moderna e ingeniosa, mientras que los pasajeros traseros disfrutan de un espacio enorme. Este asiento del conductor se puede girar para conversar o trabajar con un soporte específico. Y, en caso necesario, se despliegan dos asientos adicionales para transportar a seis personas. También puede transformarse en un espacio para dormir para dos personas, en una sala de cine en casa, proporcionar energía y multiplicar sus usos. ELO renueva el universo de la movilidad y se convierte en el catalizador de momentos compartidos en pareja, en familia o entre amigos.
Los diseñadores han pensado este concepto hasta el más mínimo detalle y han tenido el placer de compartir su saber hacer con la ayuda de dos socios que comparten su deseo de poner a la gente en movimiento y desarrollar materiales técnicos, sostenibles y responsables. Decathlon, cuyo equipo de diseño ha aportado su experiencia en usos deportivos y al aire libre, lo que ha permitido imaginar funcionalidades inéditas y atreverse con materiales innovadores; y Goodyear, que ha desarrollado nuevos neumáticos inteligentes orientados al aire libre.
"ELO es una nueva etapa en un periodo excepcional para Citroën, marcado por la renovación completa de la gama en dos años y nuestra llegada al campeonato mundial ABB FIA de Fórmula E. ELO es un laboratorio de ideas que encarna a la perfección los valores de Citroën y abre perspectivas sobre lo que nos mueve hoy en día. Cumple todos los requisitos que conforman el ADN de la marca desde hace más de 100 años y que quiero alimentar en los próximos años: creatividad, audacia, accesibilidad, responsabilidad, ingenio y servicio al bienestar. Está totalmente anclado en su época y aporta propuestas concretas e innovadoras para favorecer la libertad de movimiento y una vida mejor. Su estilo expresa simpatía y alegría de vivir, su interior ultramodular está pensado como un espacio vital en sí mismo. Rebosa de ingeniosos detalles y tecnologías sencillas para facilitar el día a día. ELO es un mensaje contundente que transmite nuestra visión de lo que debe ser Citroën" Xavier Chardon
"Estamos muy orgullosos de ELO porque es la expresión perfecta de lo que debe ser el diseño: combinar estilo y funcionalidad. ELO es una burbuja de energía, tanto por su personalidad colorida y atractiva, su modernidad, como por todas las posibilidades que ofrece para disfrutar de una vida intensa y rica. Los equipos de Style Citroën se han divertido mucho imaginando un modelo pensado hasta el más mínimo detalle para ser práctico, divertido e inteligente. El intercambio de conocimientos con los diseñadores de Goodyear y Decathlon también ha sido un elemento muy estimulante en el desarrollo de este concepto, por la creatividad y la tecnicidad de las soluciones que nos han aportado" Pierre Leclercq, director de Estilo Citroën