Envidiosa encabeza el ranking

espectáculos
Kantar IBOPE Media, Media Currency de la industria, especializada en mediciones de audiencia, ha generado una lista de los 20 contenidos que produjeron la mayor participación e interacción en el último tiempo, ya sea a través de menciones y hashtags en un tweet, un me gusta o compartiendo.
El ranking de social media engagement correspondiente al mes de noviembre lo lidera “Envidiosa” de Netflix, la serie y comedia argentina protagonizada por Griselda Siciliani estrenó su tercera temporada, en la cual se explora en aún más profundidad la vida personal, amorosa y profesional de la protagonista. La serie consiguió el mayor número de interacciones y menciones en redes sociales por cuarto mes consecutivo.
El segundo lugar lo ocupa “Los Tinelli”, el reality show que tuvo sus inicios a principios de año por Prime Video, se dedica a mostrar la vida de Marcelo Tinelli y su familia; la intimidad y cotidianidad de cada integrante familiar y persona cercana al conductor. También se encuentran en el ranking “El juego del calamar” que cuenta con tres temporadas en Netflix.
La reconocida serie coreana trata sobre una competencia entre personas con problemas económicos que luchan por un gran premio, enfrentando riesgos de vida en un juego secreto. Y además se puede encontrar a “El Eternauta”, basada en una historieta de los años 50, es una miniserie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín. Un drama argentino que narra la historia de un grupo de personas que sobreviven en Buenos Aires y luchan por resistir una invasión misteriosa que sucede justo después de una nevada que eliminó a gran parte de la población.
Algunas de las otras series y películas con mayor cantidad de vistas y potencial alcance de sus menciones generadas fueron “Menem” (Prime Video), “Viudas negras: putas y chorras” (Flow/Prime Video/HBO Max), “División Palermo” (Netflix), “Harta” (Netflix), “Moana 2” (Disney+), “Blanca Nieves” (Disney+), “Valeria” (Netflix), “Elite” (Netflix), “Emily en París” (Netflix), “Reacher” (Prime Video), “Estado eléctrico” (Netflix), “Su majestad” (Prime Video), “Machos Alfa” (Netflix), “The Kardashians” (Disney+), “El mejor infarto de mi vida” (Disney+) y “Andor” (Disney+).