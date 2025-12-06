Este domingo se define el campeón de la F1

deportes
Pasaron ya 23 Grandes Premios con seis carreras Sprints en los fines de semana pero todo se define este domingo en el gran premio de Abu Dhabi.
Mc Laren ya es hace varias carreras campeón en el campeonato de constructores y llevaban una amplia diferencia con Red Bull. Malas actuaciones de los pilotos y la indifinición del equipo hizo que se acerque su máximo competidor. Lando Norris lidera la clasificación, con 12 puntos de ventaja sobre el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, y Oscar Piastri a cuatro puntos de distancia.
En la parte baja de la tabla, los Alpine con Pierre Gasly y Franco Colapinto esperan terminar la temporada para comenzar el próximo año con nuevos brios. Tanto es así que ya fijaron la fecha del próximo 23 de enero para presentar en Barcelona, España el nuevo A526. Confirmado Franco para toda la temporada la novedad general de la F1 es el nuevo reglamento, con nuevos autos y en particular el equipo frances que deja los motores Renault y pasará a utilizar por primera vez motores Mercedes.
Con hora Argentina
Sábado 6 de diciembre: Prácticas Libres 3 - 7:30 a 8:30 - Clasificación - 11:00 a 12:00.
Domingo 7 diciembre: Carrera - 10.00
Se viene un fin de semana apasionante.