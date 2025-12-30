Fallecimientos por lesiones en Europa están vinculados al consumo de alcohol

internacional
Un reciente informe de la agencia sanitaria de la OMS advierte que ninguna otra sustancia psicoactiva contribuye tanto a las lesiones, como los siniestros viales, las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones, la violencia interpersonal y las autolesiones. También subraya la estrecha relación entre alcohol y violencia.
Durante la temporada de fiestas de fin de año, el consumo de alcohol suele incrementarse y con ello aumentan también los riesgos de sufrir lesiones. Así lo advirtió la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS Europa), que señaló que una de cada tres muertes por lesiones y violencia en la región europea es atribuible al alcohol, según datos correspondientes a 2019.
La información surge de la nueva ficha técnica titulada “Lesiones atribuibles al alcohol en la Región Europea de la OMS”, que revela que ninguna otra sustancia psicoactiva contribuye tanto a las lesiones intencionales y no intencionales, como los siniestros viales, las caídas, las quemaduras, las intoxicaciones, la violencia interpersonal y las autolesiones. El impacto es especialmente grave entre jóvenes y adolescentes.
En 2019, casi 145.000 muertes por lesiones en la región europea estuvieron relacionadas con el consumo de alcohol. Las principales causas fueron las autolesiones, los accidentes de tránsito y las caídas. La OMS recuerda que Europa es la región con mayor consumo de alcohol a nivel mundial y que esta sustancia provoca alrededor de 800.000 muertes anuales, lo que equivale a una de cada once defunciones.
La asesora regional de OMS Europa sobre alcohol y drogas ilícitas, Carina Ferreira-Borges, explicó que el alcohol es una sustancia tóxica que no solo está relacionada con al menos siete tipos de cáncer y otras enfermedades no transmisibles, sino que también afecta el juicio, el autocontrol y la coordinación, además de fomentar conductas de riesgo. Estas alteraciones explican su fuerte vínculo con lesiones prevenibles.
Violencia contra el propio cuerpo y contra los demás
El informe también subraya la estrecha relación entre alcohol y violencia. En 2019 se registraron alrededor de 26.500 muertes por violencia interpersonal en la región, y más del 40% fueron atribuibles al alcohol. Asimismo, más de un tercio de las muertes por autolesiones estuvieron relacionadas con su consumo. La OMS advierte que el impacto del alcohol no se limita a quienes lo consumen, sino que afecta de manera desproporcionada a personas cercanas, especialmente mujeres y niños, en contextos de violencia familiar y de pareja.
En el caso de los jóvenes, el alcohol representa una amenaza particular. Aunque suelen beber con menor frecuencia que los adultos, son más propensos al consumo intensivo en períodos cortos, lo que incrementa notablemente el riesgo de accidentes, violencia y daños a largo plazo. Además, el consumo temprano puede afectar el desarrollo cerebral y aumentar la probabilidad de trastornos mentales y dependencia en el futuro.