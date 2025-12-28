Fiestas seguras: Qué hacer ante una quemadura y el nuevo servicio del Hospital Italiano

sociedad
Durante las celebraciones de fin de año aumentan las consultas por quemaduras asociadas al uso de pirotecnia, parrillas y accidentes domésticos. Frente a este escenario, especialistas advierten sobre la importancia de la prevención y de la consulta temprana para evitar complicaciones.
“En esta época vemos un aumento de consultas por quemaduras que, en muchos casos, podrían prevenirse. Cuando ocurren, es clave que acudan a la guardia de un centro especializado para evitar complicaciones”, explicó el Dr. Hernán Aguilar, subjefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Italiano.
En caso de una quemadura leve, el Dr. Hernán Aguilar recomienda:
● Lavar la zona con abundante agua fresca, a temperatura ambiente, una vez apagada la quemadura.
● No aplicar hielo, cremas, manteca ni pasta dental, ya que estos productos pueden agravar la lesión.
● No retirar ropa ni accesorios adheridos a la piel.
● No reventar ampollas en el domicilio porque provoca dolor y puede profundizar la lesión.
● Acudir siempre a una guardia médica para una correcta evaluación.
En este contexto, el Hospital Italiano anunció la puesta en marcha de la Unidad de Manejo Multidisciplinario de Pacientes con Lesiones por Quemaduras, un nuevo dispositivo institucional que busca optimizar la atención y el seguimiento de este tipo de lesiones.
La unidad está conformada por un equipo interdisciplinario que integra Terapia Intensiva, Cirugía Plástica, Clínica Médica, Enfermería especializada, Kinesiología, Soporte Nutricional, Psicología y Terapia Ocupacional, entre otras áreas. Su objetivo es brindar una atención integral y coordinada, acompañando al paciente desde la urgencia hasta la rehabilitación y el control ambulatorio.
Como parte de esta implementación, ya se encuentra habilitado el Consultorio de Quemados y Curaciones, que funciona los viernes de 11:00 a 13:00 en la sede de Almagro, con atención por demanda espontánea. El espacio está destinado a pacientes ambulatorios para diagnóstico, tratamiento, curaciones y seguimiento, y permite la asignación de turnos a través de los canales habituales y del Portal de Pacientes. Además, también está disponible el consultorio ambulatorio de Cirugía Plástica Pediátrica, de lunes a jueves.
Desde la institución aclararon que los pacientes con quemaduras agudas deben concurrir inicialmente por Guardia, donde se realiza la evaluación y el tratamiento inmediato, mientras que el consultorio ambulatorio está orientado a controles, curaciones y seguimiento especializado.
Con esta iniciativa, el Hospital Italiano reafirma su compromiso con la prevención, la atención especializada y el abordaje multidisciplinario, especialmente en momentos del año donde el riesgo de accidentes aumenta y la respuesta temprana resulta clave para reducir complicaciones.