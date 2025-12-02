La felicidad en Argentina alcanza su nivel más bajo desde 2018

sociedad
La Universidad Siglo 21, publicó el segundo informe sobre Felicidad en Argentina 2025. Los resultados muestran una baja en los niveles de felicidad con respecto al semestre anterior y se ubican entre los más bajos desde 2018.
Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, presentó su nueva medición de felicidad correspondiente al segundo semestre de 2025, que muestra un nuevo descenso en los niveles de bienestar de la población argentina. Solo el 48,3% de las personas encuestadas afirma sentirse feliz con su vida, el valor más bajo registrado en los últimos ocho años.
Según esta investigación del Observatorio de Tendencias de Insight 21, la felicidad cayó 2,6% respecto del primer semestre de 2025 (cuando alcanzaba 50,9%) y 6,2% en comparación con el último semestre de 2024 (54,5%). El estudio, realizado en siete ciudades del país, analiza la evolución de los niveles de felicidad respecto de años anteriores, así como diferencias según género, edad y nivel educativo.
En comparación con el primer informe de este año, algunos indicadores muestran variaciones leves, e incluso una ligera mejora en la conformidad general con la vida: el 33,1% está conforme con la mayoría de los aspectos de su vida y el 33,1% afirma que no cambiaría nada si pudiera vivir su vida nuevamente. Sin embargo, el descenso del índice global de felicidad continúa marcando una tendencia sostenida.