La FIFA presentó el Mundial 2026 completo

La FIFA dio a conocer el calendario completo del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el 16 de junio ante Argelia, en Kansas City, a las 21 hora local, las 00 de nuestro país; luego se medirá con Austria, el 22 de junio, en Dallas a las 13 hora local, las 16 de Argentina; y cerrará su participación en el Grupo J ante Jordania, el 27 de junio, en Dallas a la 22 hora local, la 1 hora argentina del 28 de junio.
El anuncio fue presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado en el escenario por Leyendas de la FIFA y en la audiencia por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.
El proceso de asignación de partidos que sigue al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias. La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se haya disputado el Torneo Clasificatorio de la FIFA,y se hayan completado las seis plazas restantes.
Con la emoción en tres naciones y 16 ciudades sede, y con casi dos millones de boletos ya vendidos, la presentación del calendario de partidos tras el sorteo marcó otro hito en el camino hacia lo que será una Copa Mundial de la FIFA 2026.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le pidió disculpas al entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y lo invitó al escenario para que pudiera tocar la Copa del Mundo durante la ceremonia en la que se publicó el calendario completo del Mundial 2026 con sedes, días y horarios.
Esto sucedió un día después de el DT argentino fuera obligado a cumplir con el protocolo de usar guantes blancos para transportar el trofeo en el acto del sorteo de la fase de grupos, obviando su condición de campeón del mundo.
El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, participó del Foro de Entrenadores de FIFA y compartió con todos los técnicos de los otros seleccionados una reunión de aproximadamente una y cuarenta y cinco minutos en donde hablaron sobre nuevas reglas que podrían llevarse a cabo en la próxima Copa Mundial al tiempo que debatieron distintas cuestiones vinculadas a sus labores. AFA