Lanzamiento de Accenture para América Latina

Accenture anuncia la reinvención de sus interacciones con las principales organizaciones del país a través del Client Value Experience (CVE) en América Latina, para asistir a clientes de toda la región.
Se trata de una nueva disciplina dedicada a transformar relaciones transaccionales en experiencias creativas, memorables y basadas en datos, capaces de reforzar la confianza, la lealtad y el impacto en los negocios. Esta nueva área integra tecnología, creatividad humana, experiencia sensorial y una profunda personalización para ayudar a los clientes a vivir, de forma tangible, el valor de Accenture a lo largo de todas las jornadas.
Reconocida por su innovación en storytelling, diseño de experiencias y preparación de líderes para conversaciones más relevantes, fluidas y orientadas al valor con clientes —muy por encima de los modelos tradicionales de presentación—, asume la misión de convertir al CVE en una palanca estratégica de crecimiento y diferenciación competitiva en la región. “El CVE nace para redefinir la experiencia B2B”, afirma Márcia Guerreiro. “Vamos a crear relaciones transformacionales, experiencias que combinen creatividad, tecnología y personalización —y que permitan al cliente sentir el valor que construimos juntos y la promesa de la marca.”
Reconocida por su actuación en estrategias integradas de marketing, Larissa es una referencia en iniciativas orientadas a la generación de demanda, el engagement del cliente y el fortalecimiento de marca. A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos transformacionales impulsados por plataformas digitales, eventos y alianzas estratégicas. Apasionada por el storytelling, la estrategia y, sobre todo, por las personas, Larissa llega a Accenture para seguir ampliando la presencia de la marca y mantener la voz de la compañía como líder del mercado, conectando las estrategias de marketing con los objetivos de crecimiento del negocio.
“El tamaño, la relevancia y el impacto de Accenture en los principales países de América Latina son realmente impresionantes. Estoy entusiasmada, preparada y muy feliz de liderar el equipo de Marketing y Comunicación y seguir mostrando al mercado cómo Accenture ayuda a las grandes empresas a reinventarse con el apoyo de la tecnología, la creatividad humana y, principalmente, entregando resultados de negocios extraordinarios”, afirma Larissa. Accenture destaca que la incorporación de la ejecutiva refuerza el compromiso de la compañía de invertir continuamente en liderazgo, innovación y expansión regional.