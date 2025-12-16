Lluvias sin precedentes en Asia provocan cientos de muertos

internacional
En todo el sudeste asiático, las lluvias sin precedentes y las inundaciones causadas por tormentas tropicales consecutivas se han cobrado cientos de vidas y han provocado la devastación y el desplazamiento de comunidades enteras, informaron varias agencias de la ONU el martes.
Clare Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), dijo a periodistas en Ginebra que Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam se encuentran entre los países más afectados por lo que describió como "una combinación de lluvias relacionadas con el monzón y actividad de ciclones tropicales".
"Asia es muy, muy vulnerable a las inundaciones", explicó Nullis, señalando que las inundaciones encabezan constantemente la lista de peligros climáticos en la región, según los informes anuales de la OMM sobre el Estado del Clima. Sin embargo, dijo que ciclones tropicales como el Senyar, que la semana pasada trajo "lluvias torrenciales e inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra" en el norte de Sumatra en Indonesia, la península de Malasia y el sur de Tailandia, son raros tan cerca del Ecuador. "No es algo que veamos muy a menudo y significa que los impactos se magnifican porque las comunidades locales no tienen experiencia en esto", subrayó.
Cientos de muertos
La portavoz de la agencia meteorológica de la ONU citó las cifras del martes de la Oficina Nacional de Desastres de Indonesia que señala que hasta el momento ha habido 604 fallecidos, 464 personas desaparecidas y 2600 heridos. En total, alrededor de 1,5 millones de personas se han visto afectadas en Indonesia y más de 570.000 han sido desplazadas.
Refiriéndose a Vietnam, Nullis dijo que la nación del sudeste asiático ha sido "azotada durante semanas" y se "prepara para más lluvias intensas". "Lluvias excepcionales en las últimas semanas han inundado sitios históricos, populares centros turísticos y causado daños masivos", dijo.
1,79 metros de lluvia en un día
A finales de octubre, una estación meteorológica en el centro de Vietnam registró un récord nacional de lluvia en 24 horas de 1739 milímetros (1,739 metros), lo que Nullis describió como "realmente enorme". "Es el segundo total más alto conocido en cualquier parte del mundo para lluvia en 24 horas", dijo.
Este valor excepcionalmente alto está actualmente sujeto a la evaluación de un comité de extremos de la OMM. Según la agencia, un valor superior a 1700 mm constituiría un récord para el Hemisferio Norte y Asia.
Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), describió lo que llamó una "emergencia humanitaria de rápido movimiento" en Sri Lanka, después de que el ciclón Ditwah tocara tierra en la costa este del país la semana pasada, afectando a unos 1,4 millones de personas, incluidos 275.000 niños. "Con las comunicaciones caídas y las carreteras bloqueadas, el número real de niños afectados probablemente sea aún mayor", advirtió Pires. "Las casas han sido arrasadas, comunidades enteras aisladas, y los servicios esenciales de los que dependen los niños, como el agua, la salud y la educación, se han visto gravemente interrumpidos".
El portavoz de UNICEF subrayó que el desplazamiento ha obligado a las familias a refugiarse en albergues inseguros y superpoblados, mientras que las inundaciones y los sistemas de agua dañados están aumentando el riesgo de brotes de enfermedades. "Las necesidades superan con creces los recursos disponibles en este momento", insistió, en un llamado a fondos humanitarios adicionales y apoyo para los más vulnerables.
Calentamiento global: a mayor temperatura, mayor humedad
Al comentar sobre la intensidad de los devastadores fenómenos meteorológicos, Nullis de la OMM explicó que el aumento de las temperaturas "incrementa el riesgo potencial de lluvias más extremas porque una atmósfera más cálida contiene más humedad". "Esa es la ley de la física estamos viendo más lluvias extremas y seguiremos viéndolas en el futuro", concluyó.