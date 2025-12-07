Miguel Mateos cerró la gira de "Rockas Vivas"

espectáculos
En 2025 realizó un tour por más de un mes en Estados Unidos/Canadá y recorrió México, Colombia, Perú, Chile y Uruguay. En Argentina realizó un total de 25 conciertos en todo el país, coronando el cierre de la gira 40 Aniversario de su icónico álbum “Rockas Vivas” por segunda vez en el Movistar Arena el sábado 6 de diciembre ante un público exultante.
Las luces del Arena se apagaron a las 21:10hs y se escucharon los primeros acordes de “Mi sombra en la pared”, e inmediatamente el público respondió con emoción, parándose de sus butacas, ante una de las canciones más icónicas del repertorio del cantautor argentino.
Los clásicos siguieron con: “Va por vos, para vos”, “Perdiendo el control”, “Tengo que parar’, “Mundo feliz”, “Si tuviéramos alas” y “Solo una noche más”, que resonaron en el Movistar Arena, junto a un público que no paró de cantar y saltar. Con un repertorio que recorrió canciones del período 81-85, Miguel Mateos junto a su banda ofrecieron un show que fue una verdadera celebración de la música popular argentina.
El final fue explosivo: “Un poco de satisfacción”, “Extra, extra”, “Un gato en la ciudad”, “Huevos”, “Tirá para arriba” y “Obsesión” con la sala completamente entregada y cantando a viva voz cada canción. Y como cierre final, el show finalizó con una versión demoledora de “Cuando seas grande”, para convertir el Arena en una verdadera fiesta.
El cierre de la celebración del 40 aniversario de “Rockas Vivas”, uno de los álbumes más vendidos de la historia argentina de todos los tiempos, no fue solo una noche más y quedará en la memoria de todos para siempre. Un testimonio más que actual del legado de Miguel Mateos en la música popular argentina y de toda Hispanoamérica.