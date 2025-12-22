Navidad en la CABA

cartelera
Paseo Navideño con Jardín Lumínico, shows sinfónicos, la Misa Criolla y desfile de carrozas. La celebración llega también a los barrios, parques y centros comerciales.
Lleno de luces, música y magia, en el Paseo Navideño de Plaza Sicilia (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento) hay un Jardín Lumínico, shows sinfónicos, la Misa Criolla y un gran desfile de carrozas con más de 120 artistas itinerantes. La celebración llega también a los barrios, parques y centros comerciales con un espectacular concierto de la Orquesta del Teatro Colón, grupos de acróbatas y artistas circenses.
Abre el Paseo Navideño
Del jueves 18 al domingo 21 de diciembre, entre las 18:00 y las 23:00.
Jardín Lumínico – Esculturas y puestas de luces, al caer la noche en la Ciudad. Desde hoy, todos los días hasta el domingo. Desfile Mágico de Alparamis – Se hará alrededor del Paseo, el sábado a las 19. Si llueve, pasa al domingo.
Agenda
» Shows en el Paseo Navideño
Camerata Bariloche – Viernes a las 21.30 Coro Polifónico Evangélico – Viernes a las 19:00 Cascanueces por la Orquesta Académica del Teatro Colón – Domingo a las 19:00 Misa Criolla por Facundo Ramírez con Juan Iñaki – Sábado y domingo a las 21:00
» Navidad en las plazas
Plaza Arenales (Nueva York y Bahía Blanca, Villa Devoto) – Domingo, de 16:00 a 22:00 Parque Chacabuco (Av. Asamblea y Emilio Mitre) – Domingo, de 16:00 a 22:00
» Navidad en los mercados
Mercado de San Nicolás (Av. Córdoba 1750) – Viernes, de 16:00 a 18:00
Agenda
» Navidad en los Centros Comerciales a Cielo Abierto
Murguiondo, entre Aquino y Sayos – Viernes, de 18:00 a 20:00
Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan – Sábado, de 10:00 a 12:00
Av. Alberdi, entre Cafayate y Larrazábal – Sábado, de 17:00 a 19:00
Av. Rivadavia, e/ Acoyte y Parral; Acoyte, e/ Rosario y Yerbal – Sábado de 18:00 a 20:00
Av. Avellaneda entre Nazca y Campana – Lunes, de 10:00 a 12:00
Arenales entre Uruguay y Paraná, y Plaza Vicente López – Lunes, de 17:00 a 20:00
Av. Asamblea entre Emilio Mitre y Del Barco Centenera – Lunes, de 18:00 a 20:00
Av. Santa Fe entre Uriburu y Montevideo – Martes, de 17.30 a 20.30
Av. Caseros, entre Pepirí y Lavarden – Martes, de 18:00 a 20:00
Av. Cabildo e/ Echeverría y Mendoza; Juramento e/ C. de la Paz y Vuelta de Obligado – Viernes, de 18:00 a 20:00
Agenda
» Colón al aire libre
El Anfiteatro del Parque Centenario (Marechal y Lillo, Caballito) será escenario de una gala lírica excepcional para celebrar los 100 años del Coro y la Orquesta Estable del Teatro Colón. Será el sábado a las 20:00. La entrada es por orden de llegada, desde las 18:00, y hasta agotar la capacidad.