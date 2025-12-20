ONU: El invierno tóxico de la India

internacional
Mascarillas, gargantas y ojos irritados. El invierno en el país se ha convertido en una época en la que respirar puede causar daños en la salud. El responsable de la agencia de medioambiente allí advierte que la contaminación del aire debe ser enfrentada por todos los actores: gobiernos, industrias, hogares, turistas, sociedad civil y otros organismos.
Una neblina pálida y opaca se ha asentado una vez más sobre el norte de la India. Para millones en Delhi y las regiones cercanas, el invierno se ha convertido en una temporada de mascarillas, gargantas ardiendo, ojos irritados y un miedo creciente de que incluso respirar pueda estar dañando su salud.
“Esto ya no es solo un problema ambiental. Al respirar, nos estamos llevando a nosotros mismos hacia la muerte”, dice el responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en la India. “Un Índice de Calidad del Aire de 400 o 500 es 35 veces más alto que los límites internacionales de seguridad. Ese es un aire en la categoría severa: peligroso para todos”, afirma Balakrishna Pisupati.
A lo largo de las llanuras del norte de la India, estas cifras se han vuelto inquietantemente familiares. Pero la ciencia detrás de la neblina cuenta una historia más profunda.
La trampa invernal
Cada noviembre, cuando las temperaturas bajan y los vientos se calman, la atmósfera se transforma. El aire frío se vuelve denso y pesado, negándose a elevarse. Los contaminantes (polvo, humo, emisiones industriales, gases de escape de vehículos) quedan atrapados cerca del suelo como una manta apretada sobre la ciudad.
“En verano, el aire cálido que asciende lleva los contaminantes hacia arriba. Pero en invierno, el aire es denso y apenas se mueve”, explica Pisupati. “Delhi a menudo ve velocidades del viento de solo tres o cuatro kilómetros por hora. Eso significa que lo que entra al aire; permanece allí”.
La geografía de Delhi amplifica esta trampa. Rodeada parcialmente por el Himalaya, la región forma un cuenco poco profundo. Los contaminantes no tienen a dónde ir.
Este cóctel meteorológico ha convertido los meses de invierno en una emergencia de salud predecible.