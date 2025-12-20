Para revivir una leyenda de las carreras

autos
Juntos, estan trayendo de vuelta su revolucionario motor de simulación de carreras en una reedición de la tecnología original, mejorada con actualizaciones, nuevas herramientas y compatibilidad con Steam Workshop, a través de la próxima serie Geoff Crammond Racing: GCR1, GCR2, GCR3 y GCR4, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.
Estos títulos regresan bajo nuevos nombres para reflejar nuestra dirección independiente y garantizar una separación total de cualquier licencia oficial de automovilismo.
Si bien los nombres son nuevos, el motor de simulación central, los sistemas de físicas y las funciones de jugabilidad pioneras desarrolladas por Geoff Crammond siguen siendo el corazón de cada lanzamiento.
El trabajo original de Geoff Crammond ayudó a definir las bases de los juegos de carreras modernos, introduciendo innovaciones como físicas avanzadas en tiempo real, asistencias de conducción altamente configurables (incluida la línea ideal de carrera, ayuda de dirección y frenado automático), comportamiento realista de los pilotos controlados por la IA, análisis profundo de telemetría, completos sistemas de puesta a punto de los autos, un extenso sistema de clima lluvioso y mucho más.
La serie GCR lleva con orgullo este legado hacia el futuro.
Ferrari sale de boxes
La compatibilidad con Steam Workshop permitirá a la comunidad crear y compartir pistas, autos, libreas, equipos, pilotos y mucho más. Este reencuentro marca el inicio de una alianza a largo plazo entre MicroProse y Geoff Crammond, con más anuncios sobre la serie en camino. MicroProse vuelve oficialmente a la pista, a toda velocidad.