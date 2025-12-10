Semana del Tango en CABA

cartelera
Del 10 al 14 de diciembre, se presenta una nueva edición de la Semana del Tango, una propuesta cultural que reúne música, danza, charlas y experiencias participativas para celebrar uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad.
Durante los días 10 y 11 de diciembre, el ingreso al museo será gratuito, para que todos puedan disfrutar de las actividades y recorrer nuestras salas dedicadas a la historia del tango. A partir del 12 y hasta el 14 de diciembre, el acceso al museo continuará con su entrada habitual.
10/12 desde la 17:00 Clase de Baile Florencia Zárate y Guido Palacios
11/12 a las 12:00 y 14:00 Recorrido guiado
11/12 desde las 17.30 Presentación del libro de Eduardo Parise “Carlos Gardel, 50 historias de un artista eterno”
12/12 a las 17.30 Encuentro de Coleccionistas – Ricardo Stockdale, Juan Cruz Rosas, Pablo Taboada.
13/12 a las 17:00 Concierto: Tango a Tres Bandas - Jesús Hidalgo, Hernán Genovese, Esteban Riera
14/12 desde las 18:00 Concierto: Milagros Amud y trío