miércoles, 10 de diciembre de 2025

Semana del Tango en CABA


Del 10 al 14 de diciembre, se presenta una nueva edición de la Semana del Tango, una propuesta cultural que reúne música, danza, charlas y experiencias participativas para celebrar uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad.


Durante los días 10 y 11 de diciembre, el ingreso al museo será gratuito, para que todos puedan disfrutar de las actividades y recorrer nuestras salas dedicadas a la historia del tango. A partir del 12 y hasta el 14 de diciembre, el acceso al museo continuará con su entrada habitual.

10/12 desde la 17:00 Clase de Baile Florencia Zárate y Guido Palacios
11/12 a las 12:00 y 14:00 Recorrido guiado
11/12 desde las 17.30 Presentación del libro de Eduardo Parise “Carlos Gardel, 50 historias de un artista eterno”
12/12 a las 17.30 Encuentro de Coleccionistas – Ricardo Stockdale, Juan Cruz Rosas, Pablo Taboada.
13/12 a las 17:00 Concierto: Tango a Tres Bandas - Jesús Hidalgo, Hernán Genovese, Esteban Riera
14/12 desde las 18:00 Concierto: Milagros Amud y trío
