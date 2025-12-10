Shakira hace historia

espectáculos
Shakira deslumbró una vez más al público argentino en el primero de sus 3 conciertos en Vélez. El show incluyó sus mejores temas y un homenaje especial a Gustavo Cerati. La cantante número 1 de habla hispana volvió por 2da vez en el año a nuestro país para cerrar la etapa Latinoamericana de su exitoso “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”.
Shakira volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes del planeta al presentarse este lunes 8 de diciembre en Estadio Vélez de la Ciudad de Buenos Aires, en lo que fue el primero de los 5 conciertos que dará en el país en el marco de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí)”. Lo que ocurrió anoche fue un auténtico fenómeno: un espectáculo arrollador que dejó claro que la megaestrella colombiana sigue en la cima absoluta de la música latina.
Desde el momento en que pisó el escenario, quedó evidente que Shakira no solo tiene fanáticos, tiene una legión incondicional que la sigue, canta y celebra como si cada concierto fuese el último. Miles de personas se dieron cita desde temprano, algunos incluso acampando para asegurarse un lugar privilegiado. Pancartas, banderas, lentejuelas, coreografías improvisadas y hasta grupos organizados de fans que ensayaron semanas antes, fueron parte del ambiente.
“¿Por qué será que cuando vuelvo a Argentina yo siento que estoy en casa? Serán los tantos años que venimos queriéndonos, acompañándonos…. Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor… que no se acaba y que continúa. Gracias por esperarme, gracias por estar aquí. ¡Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada argentina!”
El repertorio fue una fiesta continua. Shakira presentó un setlist que recorrió todas las etapas de su carrera: desde sus himnos noventosos como “Estoy Aquí” y “Ojos Así”, hasta éxitos globales como “Suerte”, “Waka Waka”, “La Tortura”, “BZRP Music Sessions #53”, “TQG”, “Te Felicito” y el tan esperado y favorito de sus fans “Día de Enero”. Hubo lugar para una versión a modo salsa de “El Chantaje” y en “La Pared”, el tema que lanzó para Spotify Anniversaries, fue acompañada por la Orquesta Estable del Teatro Colón. Cada tema fue recibido con ovación, saltos y un coro masivo que hizo temblar el estadio. La gente no dejó de bailar, cantar y vibrar durante las casi dos horas de show.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando cantó “Dia Especial”, una canción coescrita y coproducida junto a Gustavo Cerati, mientras se proyectaban imágenes de él en pantalla. Fue el primer concierto histórico de Shakira rindiendo homenaje a su entrañable amigo. En cuanto a la producción, Shakira ofreció un espectáculo que no tiene nada que envidiar a los grandes conciertos del mundo: sonido impecable, visuales de altísima calidad, pantallas en 8K, láseres, cambios de vestuario y coreografías explosivas; todo perfectamente sincronizado, demostrando una vez más que la artista opera a un nivel técnico y creativo de primer nivel.
Al igual que en sus recientes conciertos, la colombiana dejó claro por qué es considerada una figura que transforma todo lo que toca en un éxito comercial. Desde la venta total de entradas hasta el impacto en redes, merchandising agotado y un impulso económico notable para todo lo que gira a su alrededor, Shakira reafirmó su estatus como una verdadera máquina de generar ingresos, una artista que convierte cada presentación en un fenómeno mediático y financiero.
Shakira se presentará nuevamente en Vélez este martes 9 de diciembre (entradas agotadas) y el jueves 11 de diciembre (últimos tickets a la venta). La gira por nuestro país continuará luego con dos fechas en Estadio Kempes de Córdoba el 14 de diciembre (agotado) y 15 de diciembre (últimas localidades). Todas las entradas están disponibles únicamente en entradauno.com