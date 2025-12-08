Spinettazzo en el 2026

estectáculos
El viernes 23 de enero del nuevo 2026 en ocasión del nacimiento de Luis Alberto Spinetta y el día Nacional del Músico, en Roxy Live – Niceto Vega 5542, CABA, se realizará una celebración única del legado del Flaco.
Este 23 de enero, día del nacimiento de Luis Alberto Spinetta, y día nacional del músico se presenta una nueva edición del Spinettazzo, un festival que honra su obra a través de tres proyectos referentes de la escena spinettiana de Argentina y Chile. La jornada reúne propuestas de enorme sensibilidad: la banda Flecha Zen, una banda que llega especialmente desde Chile El Diluvio y los Pasajeros y L.A.S. habladurías, uno de los grupos más activos y comprometidos con el legado del Flaco en Buenos Aires. Juntas, estas tres propuestas recorrerán todas las etapas del universo spinetteano: Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade, Los Socios del Desierto y la obra solista.
Una noche para reencontrarse con la magia, la poesía y la profundidad musical de uno de los artistas más influyentes del rock en castellano. Un espacio para cantar, emocionarse y mantener viva su obra en el mismo día en que celebramos su vida. También vas a poder disfrutar de una feria con emprendimientos y merch exclusivo del evento.
Las bandas
EL DILUVIO Y LOS PASAJEROS (Chile)
Una de las principales bandas spinetteanas de la región. Proyecto nacido en Santiago de Chile e integrado por Keko Hermosilla, Joaquín Navarro y Pablo Mangas, que desde 2023 se ha convertido en un referente absoluto para la comunidad spinettiana. Con más de 30 shows en Chile y Argentina, han realizado homenajes fundamentales: los 50 años de Artaud, Invisible y Durazno Sangrando, además de presentaciones en grandes salas y colaboraciones con figuras como Kiuge Hayashida. Su propuesta se estructura en dos tandas conceptuales: un trío dedicado a Invisible, y un quinteto con repertorio de Pescado Rabioso. El Diluvio sostiene un manifiesto claro: la obra de Spinetta debe mantenerse viva en el escenario, como ocurre con las grandes obras de la música clásica.
FLECHA ZEN (Argentina)
Mujeres artistas celebrando al Flaco desde 2020. Flecha Zen es un proyecto formado íntegramente por mujeres, con un enfoque sensible y profundo de la obra de Spinetta. Desde 2020 se presentan en salas emblemáticas como la Usina del Arte, donde interpretaron “Privé” completo, y continúan recorriendo la escena porteña con su formato acústico y trío. Integrantes: Silvana Sosto – Cantante, actriz, compositora, con trayectoria en teatro, música y televisión; compartió escenarios con Lito Vitale, Lisandro Aristimuño, Fito Páez y más. Romina Rojkes Tellarini – Tecladista y corista en diversos proyectos de funk, jazz y rock; actuó en el Luna Park y realizó giras nacionales. Natalia Pellegrinet – Cantante, guitarrista y compositora premiada; colaboró con Mono Fontana, Claudio Cardone, Sandra Mihanovich, Kevin Johansen y otros grandes nombres.
L.A.S. habladurias (Argentina)
Una de las bandas spinetteanas más activas de Buenos Aires. Formada en 2018, L.A.S. Habladurías se convirtió en una referencia estable dentro de la escena spinettiana porteña. Tocaron en Lucille, Makena, Café Berlín, The Roxy, e invitaron a músicos como Rodolfo Mederos, Dhani Ferrón, Goura, Roma Vayone, entre muchos otros. Su presencia mediática incluye TV Pública (2023), TN (2025) y múltiples radios. Su espíritu colaborativo los llevó a asociarse con El Diluvio para concretar en Buenos Aires el primer homenaje internacional a los 50 años del debut de Invisible, dando origen a la hermandad artística que hoy se celebra nuevamente en el SPINETTAZZO.
Integrantes: Osvaldo Fernandez/Guitarra y coros, Mariano Zambonini/teclados, Diego Hiriart/batería, Juan Pablo Cavagñaro/bajo y Gus Godoy/voz Apoyan NUEVA OLA REMERAS @nuevaolaremeras Mirta Paagano @anverso2