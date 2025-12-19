Territorio de nuevas oportunidades para las familias migrantes

internacional
México ya no es solo un país de tránsito para las personas migrantes. Ahora es un país de destino.
Durante años, miles de migrantes llegaron aquí con la intención de cruzar a Estados Unidos, pero ahora México es visto como una alternativa viable para vivir. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ayuda a la regularización de trámites migratorios y la canalización con otras organizaciones como beneficio para toda la sociedad.
De acuerdo con datos de la OIM, en 2025, el 46% de las personas migrantes encuestadas lo consideró su destino, frente al 24% de 2024. La mayoría provienen de: Venezuela, con el 50%; Honduras, 12%; Guatemala, 10%, y Colombia y Ecuador, con 7% cada uno.
Este cambio exige políticas que gestionen la migración y maximicen su aporte al desarrollo y la estabilidad del país, un tema clave en el marco del Día Mundial del Migrante (18 de diciembre).