Una artista de Crimea moldea un nuevo camino a través del barro en la guerra

internacional
A través de su cerámica, Elvira Demerdzhi encuentra momentos de calma y la sensación de hogar en medio de la guerra que se libra en Ucrania.
Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, Ucrania ha sufrido incansables ataques aéreos y con drones, que han trastornado la vida cotidiana y puesto en peligro la seguridad. La artista explicó cómo el arte y la fuerza tranquila de la creatividad la han ayudado a superar tres años turbulentos. Mientras Kiev soporta el peso de la guerra, en la sala de exposiciones de la ceramista tártara de Crimea Elvira Demerdzhi, sus cerámicas ofrecen un frágil refugio y un recuerdo del hogar.
La historia de Elvira comienza mucho antes de que moldeara su primera pieza de arcilla. Su madre, embarazada de ella, regresó de Uzbekistán a Crimea en 1989, cuando los tártaros de Crimea volvieron a casa tras décadas de exilio. Su abuela, deportada a los nueve años en 1944, fue la única superviviente de su familia. Elvira Demerdzhi produce vasijas inspiradas en la cerámica tradicional tártara de Crimea. El bisabuelo de Elvira, que en aquel momento luchaba contra la Alemania nazi, fue posteriormente exiliado y se reunió con ella años más tarde. La familia reconstruyó su vida en Crimea, donde Elvira creció, libre para recorrer la costa sur de la que una vez habían sido arrancados. Antes de dedicarse a la cerámica, Elvira trabajó durante doce años como bailarina profesional y artista escénica.
Anexión rusa de Crimea
Después de que Rusia anexara a Crimea en 2014, perdió su hogar y el desplazamiento la empujó hacia nuevas formas de expresión. Atraída por algo más estable, se inscribió en un estudio privado de cerámica en Kiev y se propuso aprender todo lo que pudiera, incluyendo cómo llevar un negocio.
La arcilla se convirtió tanto en un oficio como en una forma de autodescubrimiento. “Cuando me vi desplazada tras la anexión, empecé a estudiar las tierras tártaras de Crimea y me di cuenta de lo poco que sabíamos realmente sobre los lugares de donde veníamos”. Para Elvira, cada pieza se basa en los lugares que lleva dentro, reflejando los paisajes y los recuerdos de su infancia y su identidad. Su estudio, “Aqyar Ceramics”, lleva el nombre tártaro de Crimea de su ciudad natal, Sebastopol. Aunque la cerámica tradicional tártara de Crimea es conocida por sus coloridos adornos florales, Elvira optó por un enfoque moderno y minimalista. Trabaja principalmente con arcilla de piedra. Cuando Rusia invadió Ucrania, Elvira buscó refugio temporal en los Países Bajos. Podría haberse quedado allí, pero sintió la necesidad de regresar a Kiev, ya que era su hogar.
Solo en octubre de 2025, Rusia lanzó 269 misiles contra Ucrania, la cifra más alta registrada en los primeros diez meses del año, según datos oficiales. Tras estos periodos de intensos bombardeos, las ventas suelen caer en picado.
Apoyo empresarial de la OIM
“La artesanía necesita estabilidad, y ahora mismo eso es algo con lo que solo puedo soñar para mi negocio”, afirma Elvira. Aun así, algunos días se vislumbran pequeños signos de progreso. Las familias del personal militar asisten a sus clases y disfrutan de la concentración y la calma que exige el trabajo con arcilla. Los clientes buscan regalos significativos. Los restaurantes y hoteles hacen pedidos de vajillas hechas a mano.
Este año, Elvira recibió una subvención empresarial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que le permitió comprar equipo y materiales adicionales. Con la ayuda de su abuela, pudo colaborar con otros ceramistas y aceptar pedidos grandes. Entre 2022 y 2025, la OIM ayudó a más de 1800 microempresas y pequeñas empresas ucranianas a mantenerse a flote en medio de las presiones de una economía en tiempos de guerra. Reconstruir su negocio es solo una parte de la vida de Elvira. También está criando a su hijo de seis años, con la esperanza de transmitirle su herencia tártara de Crimea cuando esté preparado.