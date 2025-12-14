Vacaciones seguras: recomendaciones clave para viajar por la ruta

sociedad
Ante el crecimiento del movimiento vehicular típico de fin de año, expertos repasan las recomendaciones clave para reducir riesgos en la ruta.
Se acerca fin de año y con él las vacaciones y el inicio de los viajes por las rutas del país. En este marco, especialistas en seguridad vial de La Perseverancia Seguros, remarcan la importancia de adoptar medidas preventivas a la hora de manejar, para reducir riesgos y garantizar traslados seguros.
“La combinación de mayor flujo vehicular, altas temperaturas y largos trayectos hace indispensable una preparación responsable antes de emprender cualquier viaje” afirman desde la compañía líder en el mercado de seguros, con más de 120 años de trayectoria.
1. Preparación antes del viaje
Antes de salir a la ruta, es fundamental realizar un chequeo general del vehículo, que incluye verificar: ● estado de los neumáticos (incluyendo la rueda de auxilio) ● correcto funcionamiento de luces y frenos ● niveles de aceite, agua y líquido refrigerante ● matafuegos cargado y habilitado ● balizas ● documentación obligatoria: licencia de conducir vigente, DNI o cédula de identidad, cédula verde o cédula azul, según corresponda, VTV (Verificación Técnica Vehicular) al día, comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente, comprobante y oblea vigente, para vehículos que posean GNC.
A pesar de que no sea de carácter obligatorio, se recomienda también llevar botiquín de primeros auxilios, gato hidráulico o crique, además de una rueda de auxilio inflada y llave de ajuste. “Una revisión preventiva puede evitar desperfectos mecánicos y reducir significativamente la posibilidad de siniestros” remarca el equipo de La Perseverancia Seguros.
2. Descanso y pausas programadas
La fatiga es uno de los principales factores de riesgo en viajes largos. Se recomienda descansar al menos ocho horas antes de conducir, evitar comidas pesadas y realizar paradas cada dos horas para estirar el cuerpo e hidratarse. En caso de sentir sueño o pérdida de concentración, es imprescindible detenerse de inmediato.
3. Conducta en la ruta
Respetar las velocidades máximas, mantener la distancia adecuada con otros vehículos y usar el cinturón de seguridad en todos los asientos son medidas básicas pero determinantes para la seguridad vial.
“Son aspectos que ya damos por sentado, y sin embargo aún existen conductores y acompañantes imprudentes que no respetan estas normas básicas” advierte José García, miembro de la alta gerencia de la compañía, y agrega “no utilizar el celular mientras se conduce y evitar maniobras bruscas contribuyen, también, a prevenir incidentes”.
En rutas de doble mano, se recomienda extremar los cuidados en los sobrepasos: sólo deben realizarse cuando la visibilidad sea óptima y la distancia segura.
4. Condiciones climáticas y planificación
El verano suele traer lluvias intensas y calor extremo, factores que pueden afectar la conducción. Se aconseja revisar el pronóstico antes de salir y evitar viajar en condiciones adversas. En caso de tormentas o neblina, se debe reducir la velocidad, encender las luces bajas y aumentar la distancia de frenado.
5. Viajar con niñas y niños
Es fundamental que los menores viajen siempre en las sillas infantiles, correspondientes a su edad, peso y altura. Es importante también mantenerlos hidratados y hacer paradas regulares para que puedan moverse.
Desde La Perseverancia Seguros remarcan que la seguridad vial es una construcción colectiva que requiere constancia y responsabilidad por parte de toda la comunidad. “Acompañar a quienes viajan implica no solo brindar protección, sino también promover hábitos que contribuyan a un tránsito más seguro para todos”, concluyen.