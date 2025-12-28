Verano: las experiencias que Ford tiene preparadas para sus clientes

autos
Ford Argentina comienza el año con una renovada edición Summer 2026, acercando sus últimas novedades y una variedad de actividades para acompañar a sus clientes durante la temporada de verano 2026.
Espacios Ford en Cariló y Pinamar
El tradicional espacio de Ford en Cariló abre sus puertas del 26 de diciembre al 1 de marzo en el horario de 17 a 00 hs en la esquina de Av. Divisadero y Cerezo. Los clientes y el público en general tendrán la oportunidad de conocer en detalle su completa oferta de vehículos.
Entre los modelos exhibidos se destacará la imponente familia Raza Fuerte, consolidada como la línea de Pick-Ups más completa del mercado. Allí se podrán apreciar la Ranger -fabricada en Planta Pacheco-, la Nueva Maverick, la potente F-150 Tremor y la Ranger Raptor, la variante extrema que lleva el rendimiento todoterreno a otro nivel.
Complementando la oferta de Pick-Ups, la marca del óvalo exhibirá su destacada línea de SUVs para quienes buscan aventura, confort y tecnología. Los visitantes podrán explorar la Nueva Territory, la Everest y los íconos de la aventura: Bronco y Bronco Sport. Como gran novedad y referente indiscutido en el segmento, se sumará el recientemente lanzado Mustang Dark Horse, la séptima generación del legendario pony car en su versión de performance más avanzada.
El espacio de Pinamar Norte -el Off-Road Campus- estará abierto desde el 2 de enero al 17 de febrero, de 10 a 19 hs en Av. Libertador y Poseidón. Como anfitriona, la familia Raza Fuerte desplegará toda su gama, integrada por Ranger, Ranger Raptor, F-150 Raptor, F-150 Tremor y Maverick Tremor. La exhibición se completa con la presencia de la Bronco y la Everest, modelos que refuerzan una propuesta de producto orientada a la versatilidad, la tecnología y la excelencia en la experiencia de manejo. Este stand será la sede de múltiples actividades: test drives, travesías nocturnas y clínicas de manejo adaptadas a distintos niveles de experiencia. La activación incluye también el Sunset Drive, una experiencia de manejo al atardecer abierta a dueños de Pick-Ups y SUVs de todas las marcas, y el Ford Raptor Day, destinado específicamente a clientes de Ranger Raptor y F-150 Raptor.
Por otro lado, se sumarán este año eventos exclusivos junto a Corona y Red Bull, que acompañarán los atardeceres con música en vivo, grandes sorpresas y una iniciativa única para disfrutar el cierre de cada jornada. Como parte de los servicios disponibles en este espacio, los clientes Ford contarán con calibración de neumáticos sin cargo para quienes se dirijan a la zona de La Frontera. Adicionalmente, el rooftop del stand ofrecerá un área de cowork al aire libre, equipada con wifi y espacios de descanso, ideal para quienes necesiten combinar trabajo y vacaciones durante su estadía. Ford invita a sus clientes y a los interesados en participar de estas actividades a ingresar al sitio web de Ford Argentina para conocer los días y horarios disponibles e inscribirse.
Punta del Este – Uruguay
El 2 de enero, Ford participará de la 11.ª edición del Herencia-Mustang Day Trip en la costa uruguaya. Este clásico encuentro reúne a riders, fanáticos del Mustang y clientes de Ford en una travesía que iniciará su recorrido en José Ignacio. El desfile estará encabezado por el flamante Mustang Dark Horse, la versión más reciente del icono presentada en el mercado argentino.
Ese mismo día Ford estará presente como sponsor oficial de Corona Sunset, convocando a sus clientes a un espacio exclusivo diseñado para disfrutar del atardecer con una propuesta de consumo responsable, promoviendo el “consumo cero alcohol” junto a Corona Cero. Además, a lo largo de todo enero, quienes posean un vehículo de la marca tendrán acceso a una experiencia gastronómica en “Mostrador Santa Teresita”, donde podrán degustar los platos de autor creados por el prestigioso cocinero Fernando Trocca. Ford invita a sus clientes a visitar la sección “Beneficios” de la aplicación FordPass durante su estadía en Punta del Este para acceder a esta invitación.
Mar del Plata y Chapadmalal
Las activaciones para la temporada se extiende también a Mar del Plata y Chapadmalal, donde el deporte se suma como un pilar fundamental de las actividades programadas. Los fanáticos del golf podrán presenciar la 107.ª edición del Abierto del Sur, uno de los torneos de mayor trayectoria y prestigio en el país. La competencia tendrá lugar en las instalaciones del emblemático Mar del Plata Golf Club del 21 al 25 de enero, inaugurando formalmente el calendario de golf del 2026.
En paralelo, la automotriz reafirma su apoyo a la comunidad del surf. La agenda comienza los días 3 y 4 de enero en una nueva edición del certamen “Quiksilver Full Moon Sessions”, el cual tendrá como punto de encuentro el balneario Chapatrapa. Posteriormente, el 10 de enero, se realizará “Más Aloha por Favor” en el parador “Luna Roja”, una jornada orientada exclusivamente para el público femenino que integra la práctica de yoga con talleres de arte y surf, promoviendo un espacio de encuentro y bienestar. De la misma manera, Ford acompañará el Corona Sunset en Chapadmalal el próximo 16 de enero como sponsor oficial. Con esta acción, brindará a sus clientes un espacio exclusivo para vivir el atardecer, promoviendo el disfrute consciente junto a Corona Cero. La acción se trasladará luego al ámbito del skate el 17 y 18 de enero con el “DC Concrete Lines” en La Colmena. Este evento se posiciona como la competencia de Superpark más relevante de Argentina, convocando a las figuras más destacadas de la disciplina, tanto locales como extranjeras.
Para completar el calendario, Ford Argentina brindará su apoyo al “RVCA PRO”, que marcará la fecha inaugural del Circuito Argentino. Este campeonato, que representa el primer certamen de surf de RVCA en Sudamérica, se llevará a cabo en Playa Chapadmalal Hotel 10, con fecha aún por confirmarse.