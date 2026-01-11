El Papa visitará España

internacional
"El papa León XIV vendrá a España y quiere hacerlo este 2026", así lo aseguró, el arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, tras una primera reunión en la Secretaría de Estado del Vaticano en la que presentaron el borrador del viaje: Madrid, Barcelona y Canarias son las sedes propuestas.
En ese encuentro estuvieron presentes los obispos de las 3 sedes involucradas: José Cobo, arzobispo de Madrid; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; José Mazuelos, obispo de Canarias; y Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El proyecto se encuentra actualmente en fase de "primer borrador", un documento que deberá ser supervisado y matizado por el propio León XIV según sus consideraciones personales.
Canarias, Madrid y Barcelona
La inclusión del archipiélago es el punto más personal del itinerario. "Esto partió directamente de León XIV. Ha sido una intención que tenía el Santo Padre, iniciativa personal suya", aclararon los obispos españoles tras la reunión. El objetivo es que la visita sirva para "dar a conocer la voz de la migración" ahora mismo en todo lo que es España.
Junto a Canarias, el itinerario preliminar incluye Barcelona, con una parada casi obligada en la "Sagrada Familia", y Madrid. Aunque se presentaron "mil invitaciones" de otras regiones, el plan es organizar un viaje de duración "media" y no "agotar al Santo Padre". Ahora, la delegación española espera que el papa León XIV les devuelva el esquema de trabajo definitivo "a lo largo de este mes".