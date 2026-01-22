En el valor del suelo es donde empieza el futuro del Real Estate

opinión
Durante años, el foco del mercado inmobiliario estuvo puesto en los ladrillos: los metros construidos, las torres de lujo y los proyectos que transformaban el skyline de la ciudad. Pero en el escenario actual, con la reactivación del sector y un inversor más analítico, el valor volvió a sus cimientos: el terreno.
Hoy, el mercado de tierras en Argentina atraviesa un momento de revalorización estratégica. Comprar un lote ya no es un acto especulativo, sino una decisión de lectura fina sobre cómo -y hacia dónde- evoluciona la ciudad.
Una nueva mirada. A diferencia de otros momentos del mercado, la demanda actual se mueve con una lógica más racional: el inversor ya no busca solo precio o superficie, sino potencial de crecimiento, retorno de inversión proyectada y posibilidades de desarrollo a mediano plazo. Hay un cambio cultural en la forma de leer el mapa urbano: la decisión de compra y armado del proyecto inmobiliario está centrada en el cliente. Quién es el comprador, qué tipo de unidades compra, quién habita la zona, qué ritmo tiene la cuadra y qué lo circunda.
Territorios que cambian de piel. Uno de los fenómenos más interesantes del momento es la reconversión urbana. Antiguas zonas industriales o subutilizadas se transforman en nuevos polos residenciales y mixtos, impulsados por el cambio en los hábitos de vida y trabajo. Surgen así espacios donde conviven vivienda, servicios y áreas verdes, con una lógica de cercanía que redefine el modo de habitar la ciudad.
Los terrenos mixtos, capaces de integrar usos residenciales y comerciales, se convierten en el punto de encuentro entre la inversión y la vida cotidiana. La ciudad crece hacia adentro, y el suelo es el vehículo de esa transformación.
En este proceso, los desarrolladores juegan un rol clave: leen el pulso urbano antes que el resto, detectando los próximos corredores de valor y convierten tierra en proyecto. Su participación profesionaliza el mercado, genera información y traza nuevos ejes de crecimiento.
El trípode del valor: Ubicación, servicios y normativa. Ese es el trípode que sostiene el valor de un terreno. La ubicación define la demanda; los servicios, la factibilidad; y el marco regulatorio, el potencial constructivo. Una buena inversión es la que combina los tres factores con visión de futuro, no la que se guía solo por el precio.
En un mercado con múltiples alternativas, el terreno gana relevancia por ventajas intrínsecas: no se deprecia, no requiere mantenimiento y su valor acompaña la evolución del entorno. Para desarrolladores e inversores, el suelo funciona como reserva de valor y como plataforma de transformación. Es, en términos simples, el activo que permite elegir cuándo y cómo entrar al juego.
La compra de un terreno ya no se mide solo en metros ni en zonificación: se mide en propósito. ¿Qué tipo de proyecto es el mejor para ese lote? ¿Cómo mejora la calidad de vida del entorno? ¿Qué oportunidad ofrece para quien invierte? Las decisiones más inteligentes son las que reconocen que cada terreno puede ser mucho más que un activo: puede ser una pieza clave en la evolución urbana.
Por Matias Chirom, CEO & Co-Founder BAIGUN REALTY