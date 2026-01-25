La iglesia Santa Felicitas se prepara para celebrar sus 150 años

sociedad
La comunidad iniciará las celebraciones por el aniversario de su emblemático templo, con una misa de acción de gracias el viernes 30 de enero desde las 19:00, presidida por Mons. Alejandro Giorgi
El viernes 30 de enero, el barrio porteño de Barracas conmemorará los 150 años de la inauguración de la iglesia Santa Felicitas, ubicada en la calle Isabel la Católica 520, un edificio que preserva la memoria de Felicitas Guerrero de Álzaga.
El templo surgió del deseo de sus padres, Carlos Guerrero y Felicitas Cueto Montes de Oca, de honrar a su hija tras su trágico asesinato en 1872, ocurrido en ese predio, propiedad de la familia Guerrero. Sus torres elevadas hacia el cielo simbolizan la fe y la esperanza que emergen incluso de los momentos más dolorosos.
Felicitas Guerrero nació en Buenos Aires el 26 de febrero de 1846. Se casó a los 16 años con Martín de Álzaga, con quien tuvo un hijo, Félix, que falleció en la infancia. Tras enviudar y poco antes de anunciar su próximo matrimonio con Samuel Sáenz Valiente, fue asesinada el 30 de enero de 1872 por Enrique Ocampo, preso de celos, en su casa de Barracas.
La iglesia se dedicó a Santa Felicitas, mártir romana del siglo II, que murió junto a sus siete hijos por su fe durante las persecuciones cristianas. La obra corresponde al arquitecto argentino-alemán Ernesto Bunge (1839-1902) y se inauguró el 30 de enero de 1876.
Actualmente, el arzobispado de Buenos Aires administra la propiedad, que antes pertenecía al Gobierno de la Ciudad. El Pbro. Carlos Peteira, capellán del Hospital de Niños "Dr. Pedro De Elizalde" (ex "Casa Cuna") está a cargo de las actividades pastorales de la iglesia Santa Felicitas. Además de la comunidad local, el templo recibe peregrinos y turistas nacionales y extranjeros, quienes valoran su arquitectura y su acústica, aprovechada en conciertos periódicos.
La comunidad está invitada a participar de los festejos por el aniversario La actividad central será la misa de acción de gracias, el viernes 30 de enero a las 19, con la presencia del obispo Vicario de la Zona Centro de la Arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Alejandro Giorgi. Durante el año, se programarán otros eventos relacionados con la conmemoración.
Más información, en www.santafelicitas.com.ar.