PBA: Escuelas Abiertas en Verano

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su recorrida por el municipio de Chascomús, visitaron una de las sedes de Escuelas Abiertas en Verano que funciona en el parque acuático Puerto Aventura.
En compañía de la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Javier Gastón y funcionarios pronvinciales, recorrieron el espacio al que asisten niños y niñas de diferentes escuelas locales que participan de las actividades ofrecidas en el marco del programa estival. “Durante este mes, participan más de 220 mil estudiantes y desde el Ministerio hemos destinado 6 mil millones de pesos para garantizar, a través del Servicio Alimentario Escolar, el desayuno, almuerzo y merienda en las 1.700 sedes de los 135 municipios”, destacó al respecto Larroque, durante la visita.
De este modo, durante el receso, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad garantiza en los establecimientos educativos el funcionamiento del SAE, la principal política pública alimentaria que impulsa el Estado bonaerense. Con esta acción, durante el año, a través de su complementación con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), se garantiza que más de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes accedan al derecho a la alimentación.
En representación del Ministerio participaron de la actividad la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, junto al director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, quienes se encuentran realizando diversas recorridas en las escuelas públicas de la Provincia, en el marco de Escuelas Abiertas en Verano, para conversar con las autoridades locales acerca de los menúes y del funcionamiento del programa. También se hizo presente el director regional del Ministerio, Diego Ginestra.
Durante su estadía en el distrito, además, Kicillof encabezó una reunión productiva con representantes de diversos sectores, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En ese marco, afirmó: “Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”.