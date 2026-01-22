Rechazo "total" a la reforma laboral

política
Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones de abogados y jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las dos CTA y la CGT, todos integrantes del FORO POR LA DEFENSA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA JUSTICIA SOCIAL adelantaron su “rechazo total” al proyecto oficial de reforma laboral que se tratará en el parlamento en sesiones extraordinarias en las próximas semanas. La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, parte de la mesa ejecutiva del Foro, participó de la redacción del documento de rechazo.
“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los Tratados, Convenios Internacionales de la O.I.T y la Constitución Nacional Argentina”, afirma el documento suscripto hoy por los miembros del Foro.
El proyecto oficial, que se anunció será tratado en el Senado el 11 de febrero, regula “de forma prácticamente prohibitiva el ejercicio del derecho de huelga” y elimina "los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a los incumplimientos de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales”, lo que derivará en “incrementar los niveles de precarización existente”, según el documento.
Guillermo Pérez Crespo, presidente de AAL y miembro de la mesa ejecutiva del Foro, explicó: “Ante el brutal ataque del poder económico y el gobierno nacional contra la clase trabajadora se conformó el Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, integrado por las dos CTA más numerosos sindicatos de la CGT, así como por distintas asociaciones de abogados laboralistas, entre ellas la AAL con el objeto de enfrentar la ofensiva y denunciar los intereses que se ocultan detrás de ella”
“Ante el tenor de proyecto no queda otra respuesta que su rechazo y en todo caso el llamamiento al diálogo con los actores sociales para pensar una reforma laboral que afiance el derecho protectorio de las personas que trabaja. Que claramente no es esta reforma que viola la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país”, destacó Romina Stampone, secretaria general de AAL.
El Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social, conformado por decenas de sindicatos y organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos, se presentó el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).