Reuniones de Macri con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, manuntuvo reuniones en la ciudad de Madrid, España con el líder del Partido popular Alberto Núñez Feijóo. Días atrás, el encuentro fue con Isabel Díaz Ayuso. La reunión con Feijóo formó parte de una agenda más amplia de actividades institucionales, empresariales y académicas, orientadas a fortalecer la proyección internacional de la Ciudad.
El Jefe de Gobierno dialogó con Alberto Núñez Feijóo sobre las afinidades entre el PRO y el PP en materia de valores e intereses compartidos. Acompañado por el Secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, también conversaron sobre el contexto político y económico internacional, los desafíos de las grandes ciudades y las oportunidades para fortalecer los vínculos entre Buenos Aires y España, en particular en materia de cooperación institucional, desarrollo urbano y proyección internacional.
Durante su paso por la capital española, Jorge Macri llevó adelante una agenda de reuniones empresariales y académicas, orientadas a profundizar el diálogo institucional, promover oportunidades de cooperación y consolidar la proyección internacional de Buenos Aires.
Estas actividades se suman a la intensa agenda desarrollada por el Jefe de Gobierno en Madrid, que incluyó reuniones institucionales, encuentros con autoridades locales como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la participación en la Feria Internacional del Turismo, con el objetivo de fortalecer a Buenos Aires como una capital global, abierta al mundo y llena de oportunidades.