Verano en Palmas del Pilar

cartelera
Noches de magia, música y circo para toda la familia. Con una propuesta renovada de entretenimiento gratuito, Palmas del Pilar presenta su ciclo de verano 2026. Todos los sábados de enero y febrero, ofrecerá una variada agenda de magia, música en vivo y artes circenses para disfrutar en familia.
Con la llegada de la temporada de verano, Palmas del Pilar renueva su compromiso de ser el punto de encuentro por excelencia de la zona norte, presentando una agenda cultural vibrante y gratuita. Durante los meses de enero y febrero, el segundo nivel del shopping se transformará en un escenario abierto todos los sábados, de 20:00 a 21:00.
La temporada de verano viene cargada con diferentes propuestas en Enero y Febrero pensadas para que se diviertan los grandes y chicos junto a toda la familia. La agenda incluye desde show de ilusionismo, música en vivo, circo contemporáneo, show de comedia, juegos, entre otras para que nadie se quede afuera y todos puedan pasar un rato divertido. También, para los amantes de la música, van a poder disfrutar de la Banda Indiana con la propuesta de hacer un recorrido por los grandes éxitos del rock, pop, ritmos latinos y covers.
El cierre de temporada será a fin de Febrero con un show en vivo pensado para toda la familia y finalizar una temporada llena de diversión. Palmas del Pilar invita a toda la comunidad a ser parte de su amplia propuesta de verano para disfrutar en familia.