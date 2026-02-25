Ahora podés viajar en tren de larga distancia con mascotas

sociedad
Ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia hacia Bragado, Junín y Mar del Plata con la posibilidad de viajar con mascotas, una decisión que mejora la experiencia de los pasajeros y acompaña las medidas impulsadas en esta línea por la Secretaría de Transporte. La nueva modalidad ya está en vigencia en el servicio a Rosario.
A partir de esta iniciativa, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad, en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros. Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.
De acuerdo a la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 cm x 45 cm. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota. Además, de manera preventiva se solicita que, para el viaje, deberá contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.
El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.
El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial que se podrá consultar a través de este link https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/viaja-con-tu-mascota y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas.
SERVICIOS
Buenos Aires - Mar del Plata (desde el 3 de marzo y hasta el 6 de abril, inclusive) Circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.
Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 7:32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7:25 y 14:52, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.
La tarifa de los pasajes será de 38.000 en primera y 45.000 en pullman.
Buenos Aires-Bragado (para marzo) Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:50. La tarifa de los pasajes van desde los 7.500 en primera y desde 9.000 pesos en categoría pullman. (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/buenos_aires_-_bragado_-_2025-11-01_-_web_1080_x_1920_px.pdf) El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.
Buenos Aires-Junín (para marzo) Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados. El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias.
Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/_buenos_aires_-_junin_2025-07-01_-_web_1080_x_1920_px.pdf El servicio se detiene en 10 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.
Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia