Alerta sanitaria en Uruguay: declaran la emergencia por Influenza Aviar

internacional
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay declaró la emergencia sanitaria nacional debido al hallazgo de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5, en especies silvestres de Maldonado, Rocha y Canelones. La declaración implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el país.
La resolución se fundamenta en el informe técnico de la División Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Con la declaración, se disponen medidas de vigilancia epidemiológica, restricciones sanitarias e inspecciones, con el objetivo de proteger la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente.
Se exhorta a productores y a la población en general a extremar las medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier sospecha a los canales oficiales, a fin de contribuir a la prevención y control de la enfermedad.
Las medidas tomadas por la autoridades contra la Influenza Aviar H5
Restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola. Dicha restricción no se aplicará a los movimientos de aves que sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.
Disponer que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas, en cumplimiento con el Manual de Contingencia de Influenza Aviar aprobado por aprobado por Resolución DGSG N° 341/024 de 6 de diciembre de 2024.
Suspender ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional.