Córdoba: preparación para la fiesta de la Virgen de Lourdes

sociedad
Del 2 al 10 de febrero habrá diversas celebraciones, rezo de una novena y una peregrinación al santuario mariano de Alta Gracia. El lema es "Con María, amar llevando el dolor del otro".
La comunidad cordobesa se prepara para vivir una nueva edición de la fiesta y peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Alta Gracia, que se llevará a cabo del 2 al 10 de febrero con el lema "Con María, amar llevando el dolor del otro".
Cada año, miles de fieles emprenden este camino como gesto de agradecimiento, de pedido y de entrega silenciosa. Los organizadores recordaron que "en el camino se mezclan el cansancio, la fe y la solidaridad. Se camina por lo propio y por lo ajeno, llevando nombres, historias y dolores que piden consuelo. María de Lourdes espera y acompaña, como Madre cercana, sosteniendo la fe sencilla de su pueblo". Señalaron además que "la peregrinación no es solo un trayecto: es una experiencia de fe compartida, donde el paso lento se vuelve oración y la cercanía con el otro se transforma en signo del amor de Dios".
El cronograma de celebraciones y actividades será el siguiente: Del 2 al 10 de febrero se rezará una novena a las 18:00 y se celebrará la Eucaristía a las 19:00. El sábado 7 a las 12:00 habrá una misa presidida por el rector del santuario, padre Pablo Pavone; mientras que el martes a las 21:00 partirá la peregrinación desde Plaza de las Américas y a las 21.15 se sumarán los jóvenes del Cottolengo.
El miércoles 11 de febrero, Día de Nuestra Señora de Lourdes, se celebrará la misa a medianoche, presidida también por el rector del santuario. A las 5.30 será el Rosario de la Aurora y a las 6:00 la misa de los peregrinos, presidida por el obispo auxiliar y vicario para los jóvenes, monseñor Alejandro Musolino SDB.
Ese día, a las 9:00, también habrá una misa de las comunidades y movimientos, presidida por el presbítero Roberto Giardino, vicario episcopal de Movimientos y Asociaciones. A las 11 se celebra la Eucaristía por las Familias y a las 18:00 la misa por los enfermos, presidida por el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi SJ. A las 19:00 habrá una procesión con la imagen de la Virgen por el interior del santuario. Durante todo el día habrá confesiones, bendiciones de los diáconos permanentes, Pastoral de la Salud con ministros de la Escucha y la Pastoral de Adicciones.