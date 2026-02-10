Cuidado animal en Escobar: castración y vacunación gratuita

sociedad
Con el objetivo de promover la tenencia responsable, el municipio despliega nuevas fechas de atención en Belén de Escobar, Garín, Savio, Maschwitz, Matheu y Loma Verde. El servicio incluye vacunación y cirugía sin cargo, con inscripción previa en el lugar.
El Centro Municipal de Zoonosis "Dr. Ricardo Godnic" de Escobar continúa en febrero con los operativos sin costo de vacunación y castración para mascotas en todas las localidades del distrito. Los turnos para estos servicios se gestionan presencialmente en el punto de encuentro, con antelación a la fecha indicada. A continuación, se detalla el día, horario y dirección de los operativos:
Martes 10 de febrero:
- Constitución 480, Belén de Escobar, a las 9:00.
- César Díaz 747, Belén de Escobar, a las 15:00.
Miércoles 11 de febrero:
- Polideportivo Doña Justa, Ingeniero Maschwitz, a las 9:00.
- Pasteur y Lauría, Belén de Escobar, a las 15:00.
Jueves 12 de febrero:
- Maipú 1362, Ingeniero Maschwitz, a las 9:00.
- Jujuy 817, Garín, a las 15:00.
Viernes 13 de febrero:
- Andes 35, Garín, a las 9:00.
Miércoles 18 de febrero:
- Carlos del García 1250, Maquinista Savio, a las 9:00.
- Repetto y Águila, Loma Verde, a las 15:00.
Jueves 19 de febrero:
- Lavalle 4060, Garín, a las 9:00.
- Emilio Lamarca 459, Ingeniero Maschwitz, a las 15:00.
Viernes 20 de febrero:
- Oficial Saieg y Ruta 25, Belén de Escobar, a las 9:00.
Lunes 23 de febrero:
- Avenida San Martín 879, Belén de Escobar, a las 9:00.
- General Paz 2500, Belén de Escobar, a las 15:00.
Martes 24 de febrero:
- Los Claveles 1920, Maquinista Savio, a las 9:00.
Miércoles 25 de febrero:
- Galileo y Moreno, Belén de Escobar, a las 9:00.
- Centro Cívico Matheu (Canesi entre Marullo y Cerutti), a las 15:00.
Jueves 26 de febrero:
- Centro de Jubilados Estrella Saviense (Boulevard 5 de Junio y San Juan), Maquinista Savio, a las 9:00.
Viernes 27 de febrero:
- Las Orquídeas 1258, Belén de Escobar, a las 9:00.