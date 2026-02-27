Efecto 48 horas: argentinos trasladan su sueldo a billeteras virtuales

economía
El fenómeno crece por la búsqueda de rendimientos inmediatos, pero ¿es realmente seguro delegar todo el salario a una aplicación móvil? Mientras las plataformas refuerzan la biometría y el monitoreo para blindar la confianza, surge el debate sobre los límites de la seguridad digital y la vulnerabilidad de los ahorros ante la velocidad de un clic.
Impulsados por la posibilidad de obtener rendimientos y administrar el dinero con mayor flexibilidad, cada vez más argentinos trasladan su sueldo a billeteras virtuales apenas cobran. Con el celular como nueva “sucursal bancaria”, estas apps suman herramientas de seguridad como autenticación biométrica, monitoreo en tiempo real y bloqueo inmediato para reforzar la confianza y acelerar la adopción.
La Cámara Argentina Fintech ofreció un dato clave sobre cómo cambió el comportamiento financiero de los argentinos: más del 40% de los empleados que cobran su sueldo en bancos tradicionales transfieren el dinero a billeteras virtuales dentro de las primeras 48 horas. Entre las principales razones se destaca que, mientras la mayoría de las cuentas sueldo bancarias ofrecen 0% de interés, las fintech permiten generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible y administrar el dinero con mayor flexibilidad. Además, según un informe de ZeroHash, el 93% de los freelancers en todo el mundo manifestó su interés en recibir al menos una parte de sus ingresos en criptomonedas o stablecoins, evidenciando un cambio cultural profundo en la forma de entender el valor del dinero: menos dependencia de los bancos y más control sobre los propios recursos. Una tendencia crece especialmente en países donde la inflación y las restricciones cambiarias erosionan el poder adquisitivo de los ingresos.
“Las personas quieren que su sueldo valga lo mismo de un mes a otro y el atractivo de las stablecoins —como USDT o USDC, que mantienen su valor atado al dólar— radica en su estabilidad y rapidez porque permiten realizar transferencias internacionales en minutos, con comisiones mucho más bajas que las bancarias. Además se puede cobrar desde cualquier país, sin necesidad de una cuenta bancaria ni intermediarios”, explica Sebastián Siseles, CEO de Vesseo.
Lejos de ser una moda pasajera, el fenómeno refleja una transformación más profunda en la relación de las personas con su salario. Hoy, cobrar el sueldo ya no significa dejarlo quieto en una cuenta bancaria: significa moverlo rápido hacia donde pueda “trabajar” y conservar valor. De hecho, en la conexión entre el mundo freelancer y el mundo cripto, lo que hace pocos años parecía una curiosidad, hoy es una realidad global. Sin embargo, el fenómeno no está libre de desafíos. La regulación incierta, la conversión a moneda local y la educación financiera son claves para un crecimiento sustentable. También existe una brecha generacional: mientras los jóvenes adoptan las herramientas digitales con naturalidad, muchos profesionales mayores aún muestran cautela o desconocimiento sobre el ecosistema cripto.
“Uno de los principales atractivos de las billeteras virtuales es que permiten generar rendimientos sobre el saldo, a través de cuentas remuneradas o fondos comunes de inversión, sin trámites ni inmovilizar el dinero. A eso se suma la libertad de elección: aunque el sueldo se acredite en un banco, muchos usuarios lo transfieren a estas apps para pagar, invertir, comprar dólares digitales u organizar mejor sus gastos”, agregaron desde Vesseo. Además, ofrecen herramientas prácticas como automatización de pagos, transferencias programadas y control en tiempo real, con una experiencia simple e inmediata. Pagos con QR, operaciones 24/7 y menor fricción las consolidan como la “cuenta principal” de muchos usuarios.
La seguridad también es un factor clave, con biometría, sistemas antifraude y bloqueo desde la app, además de fondos custodiados bajo regulación. Así, el celular reemplaza cada vez más al banco como centro de administración del dinero. En definitiva, el auge de las billeteras virtuales y el creciente interés por stablecoins muestran que el salario ya no se concibe como un monto para “guardar”, sino como un recurso que debe moverse, rendir y conservar valor. Con el celular como nuevo centro financiero, los usuarios buscan más autonomía, rapidez y control, en un ecosistema que combina tecnología y seguridad. El desafío hacia adelante será consolidar reglas claras, mayor educación financiera y herramientas que permitan que esta transformación se expanda de forma sustentable.