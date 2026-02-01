NotaChat a Gustavo Godoy

NotaChat dice: presentada como una noche para honrar toda la vida artística del Flaco Spinetta se presenta Spinettazo. Estamos conectamos con Gus Godoy, cantante, de L.A.S.habladurias
NotaChat dice: hola Gus cómo estás?
Gus dice: Hola a todos ..!! Muy bien y un gusto saludarlos
NotaChat dice: igual para nosotros. Cómo se preparan para el Spinettazo
Gus dice: En principio con mucha alegría, ensayando mucho y esperando compartir con las bandas que participarán y el público..!!!
NotaChat dice: cuál es el repertorio elegido para tocar esa noche
Gus dice: Intentamos repasar x todas épocas posibles, en esta ocasión haremos temas de Spinetta Jade, Los socios del desierto y su etapa solista
NotaChat dice: desde L.A.S.habladurias hacen la música original de Spinetta o utilizan sus arreglos en versiones propias
Gus dice: Respetamos las armonías y melodías, nosotros nos basamos en las versiones en vivo!!
NotaChat dice: qué parte de la obra van a interpretar
Gus dice: Entre las 3 bandas pasaremos x muchas bandas y discos inolvidables del flaco
NotaChat dice: Si tenes que elegir un disco esencial de Luis Alberto Spinetta, cuál elegís?
Gus dice: Los niños que escriben en el cielo
NotaChat dice: y una canción?
Gus dice: Será que la canción llegó hasta el sol
NotaChat dice: una consideración sobre Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los socios del desierto
Gus dice: Cada una de esas bandas han marcado una época y cada una tiene el sello tan único de Luis Alberto
NotaChat dice: cómo ves la música argentina?
Gus dice: La música en nuestro país sigue siendo uno de los pilares de nuestra cultura, arte, nuestros orígenes… es una usina permanente y con muchos jóvenes participando ..!!!
NotaChat dice: y cómo ves al país?
Gus dice: En lo que refiere a la cultura, estamos en un momento delicado, es necesario seguir intentando por todos los medios posibles que el arte esté presente permanentemente..!!!
Gus dice: Osvaldo Fernandez - Guitarra, Mariano Zambonini - teclados, Diego Hiriart - batería, Jao Cavagnaro - Bajista y yo Gus Godoy - Voz
NotaChat dice: cuáles son los próximos pasos en este 2026 para L.A.S.habladurias
Gus dice: Queremos ir a lugares que nunca fuimos y obvio tocar en los lugares que ya tenemos nuestro público, agregando cada vez más temas..!!
NotaChat dice: te damos las gracias por la nota
Gus dice: Gracias a Uds…!!!
Lo que te gusta
NotaChat dice:un color?
Gus dice: Azul
NotaChat dice: un libro?
Gus dice: Respira-Prem Rawat
NotaChat dice: una canción?
Gus dice: Ludmila
NotaChat dice: un film?
Gus dice: Un lugar en el mundo
NotaChat dice: un personaje histórico?
Gus dice: Martín Fierro
NotaChat dice: un momento ideal
Gus dice: Cuando estoy disfrutando de lo que hago, como tocar en vivo con la banda
NotaChat dice: qué te hace llorar?
Gus dice: La injusticia humana
NotaChat dice: qué te hace reír?
Gus dice: Cualquier cosa que sea alegre, siempre estoy listo para reírme…!!
NotaChat dice: a qué jugabas de chico?
Gus dice: a la pelota
NotaChat dice: de qué cuadro sos simpatizante?
Gus dice: Boca Juniors
NotaChat dice: un obsequio para nuestra colección?
Gus dice: un par de entradas
NotaChat dice: el título para esta nota?
Gus dice: chateando al Spinettazzo
Por Ignacio Gaitán
Las redes
Gustavo Godoy · L.A.S.habladurias · Spinettazzo · notachat.ok