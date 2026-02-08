NotaChat a Silvana Sosto

NotaChat dice: A horas de dar comienzo el Spinettazzo, conectamos con la actriz, compositora y cantante Silvana Sosto. Hola, cómo estás?
Silvana dice: Bien chicos, super bien, muy entusiasmada con lo que va a pasar en Roxy Live el 23 de enero
NotaChat dice:: cómo se preparan para el Spinettazo?
Silvana dice: Hacer la música de Luis implica un gran compromiso desde lo musical, desde lo emocional, y lo que hacemos es juntarnos a trabajar el repertorio con esa responsabilidad y el deseo de que la obra de Luis llegue al alma y haga el bien a quien lo escuche. Ese es nuestro objetivo. Y así lo hacemos, lo pasamos por nuestra alma.
NotaChat dice: cuál es el repertorio elegido para tocar esta noche
Silvana dice: Nosotras tenemos un repertorio muy extenso de la música de Luis porque hace mucho tiempo que venimos trabajando su obra. En esta ocasión vamos a ir con temas de su carrera solista, algunos de Lalala, y uno de Madre en años Luz. Pensá que al momento estamos sonando en formato trío acústico, por lo cual elegimos temas que se puedan abordar con comodidad desde nuestro formato.
NotaChat dice: desde Flecha Zen hacen la música original de Spinetta o utilizan sus arreglos en versiones propias
Silvana dice: Una mezcla! Partimos desde el respeto absoluto de la armonía, estructuras, tiempos… arreglos de viola y teclas, y por supuesto la voz. Pero hay cosas nuestras que pueden ser enriquecedoras en los arreglos originales, como los coros, ya que tanto Nati como Romi cantan super bien y nuestras tres voces hacen cosas muy sutiles que aportan mucho al formato desde el cual nos estamos manejando, que en varios aspectos es carente de un sonido original ya que estamos tocando sin bajo y sin bata.
NotaChat dice: Si tenes que elegir un disco esencial de Luis Alberto Spinetta, cuál elegís?
Silvana dice: Soy muy estudiosa de su música, y muy muy admiradora, amo todas sus obras. Voy a elegir desde lo emocional, desde un álbum que me volvió loca, además que fue en la época en que tuve un encuentro muy especial con él, cuando caí de casualidad en donde estaba ensayando justamente ese disco. Privé, Creo que es un disco ultra moderno, ni hablar de lo que fue para el tiempo en el que lo editó. Pero como Luis es un clásico de nuestro tiempo, su obra siempre está vigente, es un disco que tiene la incorporación del sampler, con elementos muy cotidianos como el encendido de un lavarropas o el relato de un gol… que se mezclan con músicas nuevísimas para ese momento, con altísimo contenido lírico romántico…. Tiene componentes muy duros y muy blandos a la vez que juntos hacen magia, la mezcla de máquinas y analogía es de un gusto exquisito.
NotaChat dice: y una canción?
Silvana dice: Elegir una canción de Luis que tiene 40 discos es casi un azahar, ya que podría darte una lista de preferidos de 30…. En este momento voy con La bengala perdida. Un tema que hacemos con las chicas, que amamos, de una belleza y diversidad que nos apasiona, con una estructura caprichosa y una letra que llega al alma y que intenta sanar una herida de violencia muy profunda en nuestra historia (el muerto en la cancha por la bengala) pero que al mismo tiempo habla de todas nuestras heridas sociales y contiene tanto amor en sí, que emociona siempre.
NotaChat dice: una consideración sobre Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Los socios del desierto
Silvana dice: Lo que siempre lo caracterizó fue estar bajando contenido inesperado, lleno de visión, de apertura y de magia. Cada una de sus etapas nos mostró un nuevo descubrimiento de su alma, de sus caprichos, de sus pasiones, de sus anhelos. Partir de la misteriosa y cándida Almendra, a Pescado en donde rompe y se pone más crudo, a la imprevisibilidad de Invisible, lleno de sutilezas y complejidades, hasta Jade en donde perfecciona tanta búsqueda y la precisa…. Incluso dentro de cada una de sus formaciones, encontrás cambios drásticos, cada disco de Jade es un mundo diferente…. Los Socios, lleno de rebeldía con una autoridad inigualable…. Y toda su última etapa solista que te parte el bocho, son muestras de un GENIO incomparable. Lo que hizo en Bandas eternas, no lo hizo nunca nadie en todo el sistema solar. Hablamos de un grande más allá de cualquier concepción y límite de estilos, tiempos y cualquier otra medida. Un compromiso con la innovación absolutamente fuera de serie, y al mismo tiempo superpoblado de amor y belleza.
NotaChat dice: cómo ves la música argentina y cómo ves al país?
Silvana dice: Estoy juntando estas dos preguntas para responderte porque creo que tienen mucho que ver. Creo que a partir de un programa muy claramente apuntado a la falta de estímulo, conocimiento, y originalidad, la música se ha perpetuado en algo sumamente básico, como se busca desde un plan mayor, a un individuo que también piense, sienta y actúe desde su parte más básica, siendo influenciado muy fácilmente por estímulos bajos, miedos etc, muy bien proporcionados a través de medios y redes…. Creo que la deshumanización llevada a cabo no solo por las autoridades en nuestro país, si no en el mundo, buscan una masa de gente manejable, temerosa, pobre y obediente. Por eso la cultura que inquieta, que moviliza, que despierta, es una cultura tapada. Si ves una música que despierte tu alma, agarrate fuerte y subile el volumen. Pero no es lo que la industria va a hacer llegar a la gente.
Natalia Pellegrinet en guitarra y voces
Romina Rojkes Tellarini en Teclados y voces
Silvana Sosto voz principal
NotaChat dice: cuáles son los próximos pasos en este 2026 para Flecha Zen?
Silvana dice: Seguir haciendo la maravillosa música de Luis Alberto Spinetta. Cada una tiene sus proyectos y además las chicas son sesionistas, así que no tocamos mucho. Elegimos muy bien cómo y cuándo. Nos gustan los lugares pequeños e íntimos. Y tenemos la idea y las ganas de volver a sumar bajo y bata y encarar otro disco entero como en su momento hicimos con Privé. Por eso es genial que nos acompañen en nuestras redes para que se enteren de lo que vamos haciendo
En IG @flecha_zen_banda_ @silvanasosto @nataliapellegrinet @romi_rojkes
NotaChat dice: te damos las gracias por la nota
Silvana dice: Gracias a vos Ignacio y un gusto!
Lo que te gusta
NotaChat dice: un color?
Silvana dice: Azul
NotaChat dice: un libro?
Silvana dice: El poder del ahora de Eckhart Tolle
NotaChat dice: un film?
Silvana dice: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos
NotaChat dice: un personaje histórico?
Silvana dice: Krishnamurti
NotaChat dice: un momento ideal
Silvana dice: Un atardecer en el mar
NotaChat dice: qué te hace llorar?
Silvana dice: La multitud de gentes sin alma y sin corazón que está acabando con nuestro mundo
NotaChat dice: qué te hace reír?
Silvana dice: Lucille Ball. The big band teory. ¡Los comediantes! También me hacen reír los cachorros y los niños pequeños jugando. ¡Muchas cosas me hacen reír!
NotaChat dice: a qué jugabas de chica?
Silvana dice: Jugaba mucho a la maestra, tenía un pizarrón en el patio de casa, jugaba a que actuaba en teleteatros. Al poliladron, me gustaba ser ladrona, a la mujer biónica, a los ángeles de Charlie (era Kelly), al elástico, era campeona de tinenti.
NotaChat dice: de qué cuadro sos simpatizante?
Silvana dice: Boquita de mi corazón, con ascendente en Racing
NotaChat dice: un obsequio para nuestra colección?
Silvana dice: Habitar el presente sin juicio, sin recuerdos, sin miedo. Ser naturaleza. Amor y puro presente. Cualquiera que lo logre sentirá que ha recibido un millón de regalos.
NotaChat dice: el título para esta nota?
Silvana dice: La melodía es en tu alma
Por Ignacio Gaitán
