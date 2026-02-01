Nuevo CEO para BMW Group Latinoamérica

autos
Sebastian Mackensen, jefe de la región de América para BMW Group y presidente y director ejecutivo de BMW of North America, LLC; anunció hoy que Maru Escobedo, actual presidente y CEO de BMW Group Brasil, sucederá a Reiner Braun como Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica para supervisar las operaciones en los 27 países de la región. De esta manera, a partir del 1° de marzo, la ejecutiva trabajará en la sede regional de BMW Group en la Ciudad de México.
Maru cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en el mercado premium de movilidad, habiendo comenzado su exitosa carrera dentro de BMW Group en 1998. Nacida en la Ciudad de México, ha construido una trayectoria internacional sobresaliente. En Alemania ocupó puestos clave de alta dirección para BMW y MINI, fortaleciendo su visión estratégica global. En México lideró BMW Group para consolidar a BMW y MINI como número uno del mercado premium. Más adelante, en Brasil, impulsó un crecimiento histórico para BMW Group, al lograr récords de ventas que colocaron a Brasil como el país con mayores ventas de BMW en toda Latinoamérica. Asimismo, consolidó a BMW como la marca premium favorita del mercado brasileño y tuvo un papel clave en decisiones estratégicas de inversión para fortalecer el desarrollo de la Planta de Araquari.
Próximamente se anunciará el nuevo Presidente y Director Ejecutivo de BMW Group Brasil. Hasta el nombramiento de su sucesor, Maru Escobedo continuará liderando las operaciones de BMW y MINI en Brasil.
Reiner Braun es un directivo experimentado dentro de BMW Group, con una notable trayectoria global en la que ha ocupado altos cargos ejecutivos en mercados estratégicos de Europa, Medio Oriente, China, América Latina y Canadá.
Sus logros recientes incluyen avances significativos en la oferta de movilidad electrificada (vehículos eléctricos e híbridos) de BMW Group, encabezando la transformación digital y potenciando el desempeño de ventas de BMW y MINI; el liderazgo en el segmento premium, mejoras sobresalientes en la excelencia operativa y la expansión de la presencia de BMW Group en Latinoamérica. Las ventas totales de BMW en 2025 marcaron un récord histórico y consolidaron su liderazgo en la región por octavo año consecutivo como la marca premium preferida en América Latina. También se alcanzaron récords de ventas para los modelos de alto desempeño de BMW M, así como para la gama de alto lujo, que incluye modelos como los BMW Serie 7, BMW X7, BMW XM, entre otros. Próximamente se dará a conocer información adicional sobre sus siguientes pasos.
“Latinoamérica es una región rica en oportunidades, talento y resiliencia. Maru es la ejecutiva ideal para acelerar nuestro crecimiento sostenible, fortalecer nuestra presencia y garantizar la implementación exitosa de NEUE KLASSE con un enfoque integral en el cliente. Es la primera latinoamericana en liderar la región y es reconocida por su excelencia, liderazgo y dedicación a la creación de valor a largo plazo”, dijo Sebastian Mackensen, Director de la Región de las Américas de BMW Group y Presidente y CEO de BMW of North America, LLC. “Agradezco a Maru y Reiner sus destacadas contribuciones y les deseo mucho éxito en sus proyectos futuros”.