Se patentaron en enero 66.080 vehículos

economía
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante enero de 2026 ascendió a 66.080 unidades
El informe señala que esta cifra representa una baja del 4,9% interanual, ya que en enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades. Si la comparación es contra diciembre, se observa una suba del 174,4% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 24.079 unidades.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva", completó Beato.