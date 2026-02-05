jueves, 5 de febrero de 2026

Se patentaron en enero 66.080 vehículos


economía

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante enero de 2026 ascendió a 66.080 unidades


El informe señala que esta cifra representa una baja del 4,9% interanual, ya que en enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades. Si la comparación es contra diciembre, se observa una suba del 174,4% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 24.079 unidades.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del año anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años. Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades. Será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva", completó Beato.
