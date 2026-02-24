Senado: el oficialismo y sus aliados desplazan al PJ

política
En una sesión preparatoria liderada por Victoria Villarruel, la cámara alta eligió a sus autoridades y definió los nuevos nombres para la Auditoría General de la Nación (AGN). La maniobra política, consolidada mediante un acuerdo con bloques aliados, margina al bloque justicialista de los puestos de mando y el control del organismo de cuentas para el nuevo período legislativo.
En primer término, se estableció que las sesiones ordinarias se realizarán los días miércoles y jueves a las 14 h. A continuación, se procedió a la votación de las autoridades, que arrojó 45 votos afirmativos, 24 negativos y 1 abstención. En ese marco, el senador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) fue ratificado como presidente provisional; la senadora Carolina Losada (La Libertad Avanza) como vicepresidenta primera; y la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, como vicepresidenta segunda. Por otra parte, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) fue designada en la vicepresidencia primera, en reemplazo de la senadora neuquina Silvia Sapag, cuyo mandato finalizó el 10 de diciembre pasado.
Asimismo, durante la sesión fueron ratificadas las autoridades administrativas y parlamentarias. Alejandro Fitzgerald continuará desempeñándose como secretario administrativo, cargo para el cual había sido designado en noviembre del año anterior, en tanto que Agustín Giustinian fue confirmado como secretario parlamentario. Del mismo modo, se mantuvieron en sus funciones Lucas Clark y Dolores Martínez al frente de las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente. En tanto, la designación del prosecretario de Coordinación Operativa quedó en reserva para la próxima sesión.
Por último, se incorporaron al Diario de Sesiones las propuestas de los bloques políticos para la designación de los miembros de la Auditoría General de la Nación (AGN), con el objeto de completar la representación del Senado en el organismo de control. En ese marco, se aprobaron las designaciones con 70 votos afirmativos y 2 negativos: el abogado Mariano Piazza como representante del oficialismo en el Colegio de Auditores; Javier Fernández, también abogado y ex auditor, como representante del bloque Justicialista; y el ex senador radical Luis Naidenoff como representante de la Unión Cívica Radical.