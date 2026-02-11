Stranger Things: la serie que dominó el streaming en el inicio de 2026

medios
El fenómeno de Stranger Things no cede terreno: la serie lidera el Top 20 de contenidos de streaming con más interacciones en redes sociales. Así lo revela el último reporte de Kantar IBOPE Media, la firma referente en insights que monitorea las conversaciones digitales para medir el éxito real de las producciones actuales.
Kantar IBOPE Media, Media Currency de la industria, especializada en mediciones de audiencia, ha generado una lista de los 20 contenidos que produjeron la mayor participación e interacción en el último tiempo, ya sea a través de menciones y hashtags en un tweet, un me gusta o compartiendo.
El ranking de social media engagement correspondiente al mes de enero lo lidera “Stranger Things” de Netflix, que estrenó su quinta y última temporada. La serie de terror y ciencia ficción presentó sus capítulos finales dando un cierre al drama y misterio sobrenatural que introdujo en los hogares por primera vez en 2016; esta consiguió el mayor número de interacciones y menciones en redes sociales.
El segundo lugar lo ocupa “Bridgerton”, un drama de época de Netflix que estrenó la primera parte de su cuarta temporada. La serie sigue a los ocho hermanos Bridgerton mientras buscan matrimonio en la alta sociedad envuelta en una red de rumores. También se encuentran en el ranking “A Knight Of The Seven Kingdoms”, una nueva serie basada en los libros de George R. R. Martin. Se trata de una precuela de Game of Thrones, retrata hechos ocurridos cientos de años antes de los mostrados en el comienzo de la afamada serie que finalizó en 2019. Y además, se puede encontrar a “El botín” una nueva película de suspenso y acción perteneciente al catálogo de Netflix, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon.
Algunas de los otros contenidos con mayor cantidad de vistas y potencial alcance de sus menciones generadas fueron “En el barro” (Netflix), “El tiempo de las moscas” (Netflix), “Frankenstein” (Netflix), “Belleza perfecta” (Disney+), “Black Mirror” (Netflix), “Él y Ella” (Netflix), “Wonder Man” (Disney+), “The Pitt” (HBO Max), “Division Palermo” (Netflix), “Emily en Paris” (Netflix), “Envidiosa” (Netflix), “Homo Argentum” (Disney+), “Industry” (HBO Max), “En fuga” (Netflix), “El Eternauta” (Netflix) y “Machos Alfa” (Netflix).