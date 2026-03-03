Arte y memoria en la Legislatura: se presenta la muestra "Mujeres de nuestra historia"

cartelera
Este miércoles 4 de marzo, el colectivo Sean Eternas abre la temporada de exposiciones en la Sala Manuel Belgrano de la legislatura porteña. Con entrada libre y gratuita, la exhibición invita a descubrir el impacto de mujeres clave a través de una instalación artística única.
Como inicio de una nueva temporada de exposiciones en la Sala Manuel Belgrano y en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, se presenta la muestra Mujeres de nuestra historia, del colectivo de artistas Sean Eternas, con curaduría de Claudia Cardoso Geller. El colectivo está integrado por Gabriela Mensías, Liliana Melesi, Mónica Morillas, Melina Navarro, Marcela Rivero, Zulema Farías y Karin Ritterband.
Mujeres de nuestra historia es una muestra-instalación cuyo propósito es reivindicar a las mujeres que hicieron historia y mostrar su legado, promover un nuevo conocimiento, motivar a las nuevas generaciones el deseo de saber más de ellas, a través del arte, de forma pedagógica y educativa.
La inauguración se realiza el miércoles 4 de marzo a las 18:00 en la Sala de Exposiciones Manuel Belgrano de la legislatura, Perú 160, CABA. Allí tendrá lugar un momento musical de la mano de la artista Nina Frazetto. La entrada es libre y gratuita, con el requisito de presentar DNI en el ingreso. La muestra podrá visitarse hasta el miércoles 18 de marzo, de lunes a viernes de 10:00 a 19:00.