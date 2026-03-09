sociedad
Este viernes 13 de marzo se desarrollará en todo el país la 26° edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma. 132 hospitales y centros médicos adheridos atenderán de forma gratuita y por orden de llegada a todas las personas, de todas las edades, que se acerquen voluntariamente a la consulta.
Durante ese día, los médicos oftalmólogos tomarán la presión intraocular y realizarán exámenes de la papila del nervio óptico, dos estudios sencillos, breves y no invasivos que permiten detectar la enfermedad. Para chequear la sede más cercana y el horario de atención, ingresar a www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026.
El glaucoma es una enfermedad de los ojos que consiste en una lesión irreversible del nervio óptico que conlleva una pérdida progresiva del campo visual. La causa principal es una alta presión intraocular, aunque también existen otros factores de riesgo como la diabetes, antecedentes familiares o hipertensión arterial. Esta enfermedad afecta a más de un millón de argentinos y argentinas, aunque se estima que la mitad no lo sabe.