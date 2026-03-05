Compromiso con la mejora continua: la Legislatura revalida su certificación

política
En un acto realizado en el Salón Montevideo, la Legislatura de la Ciudad llevó a cabo la entrega de certificados en reconocimiento a la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo los estándares ISO 9001:2015. Este logro consolida un camino iniciado en 2007, posicionando al organismo a la vanguardia de la administración pública.
El secretario administrativo, Christian Gribaudo, calificó el encuentro como uno de los más importantes para la institución. Durante su discurso, destacó que la Legislatura ratifica su proceso de certificación bajo las normas del sistema de calidad IRAM, alcanzando un total de 24 áreas certificadas. Asimismo, felicitó a los equipos de trabajo y reafirmó el compromiso de seguir impulsando el profesionalismo en la Casa.
Por su parte, el director general de IRAM, Nicolás Eliçabe, expresó su reconocimiento al trabajo realizado por la Legislatura y definió estas certificaciones como una política de Estado que se desarrolla desde hace casi dos décadas, con alcances significativos en todas las dependencias que trabajan diariamente en conjunto con sus autoridades.
La modernización y la transparencia se establecieron como ejes fundamentales de la presente gestión. Desde su inicio, se impulsaron acciones conjuntas para profundizar la calidad de los procesos parlamentarios y administrativos, garantizando un sistema más eficaz al servicio de la ciudadanía.
Un aspecto distintivo de este proceso es su carácter voluntario. Los equipos de las áreas certificadas demostraron un compromiso excepcional con la calidad legislativa, realizando una labor extraordinaria sin percibir incentivos salariales adicionales, lo que otorga a este logro un valor ético y profesional digno de destacar.
La Legislatura de la Ciudad mantiene bajo certificación procesos clave que aseguran el ordenamiento y la trazabilidad de la labor parlamentaria. El objetivo a futuro es expandir estas prácticas para consolidar a la institución como un referente en el desarrollo de normas que garanticen la eficiencia del sistema democrático. Estuvieron presentes el secretario parlamentario, Pablo Schillagi, dirigentes de los gremios porteños y los trabajadores de las respectivas áreas.