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Convocan a participar del Concurso Nacional Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en Argentina, edición 2026, dedicado a la vida y obra de José Fernando Bonaparte. La iniciativa es de La Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Nacional de Córdoba y los Ministerios de Educación y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba.
Esta edición del Concurso está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Argentino (Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior), orientados y coordinados por docentes de las instituciones educativas a las que pertenecen. La propuesta es un espacio de difusión, divulgación y apropiación de la vida y obra de científicos/as y tecnólogos/as destacados en la historia de nuestro país y una oportunidad para estimular y fortalecer los aprendizajes escolares vinculados a la ciencia y la tecnología.
La participación en el concurso implica la presentación de un trabajo original e inédito, sobre la vida y obra de José Bonaparte y su contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. El tribunal del Concurso seleccionará un trabajo ganador por cada categoría contemplada en las bases; los/as estudiantes y docentes responsables del mismo recibirán un reconocimiento por la labor.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los participantes deberán presentar sus trabajos hasta el lunes 30 de septiembre de 2026.
MÁS INFORMACIÓN: Por correo electrónico a: convenio@anc-argentina.org.ar En el sitio web de la Academia Nacional de Ciencias