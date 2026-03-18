Despedida en La Bombonera: Argentina enfrenta a Guatemala con la mira puesta en el Mundial 2026

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La Selección Argentina se despedirá de su gente ante Guatemala en la cancha de Boca. Ante la falta de acuerdo para el duelo frente a España, el cuerpo técnico aprovechó para citar caras nuevas del fútbol local, destacando las inclusiones de Rojas y Palacios para los entrenamientos previos.
La Selección Argentina tendrá su último contacto con el público local antes de la gran cita del Mundial 2026. El próximo martes 31 de marzo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Guatemala en La Bombonera, a partir de las 20:15. Este encuentro amistoso funcionará como la despedida oficial del plantel albiceleste en territorio nacional previo a la competencia internacional.
Lionel Scaloni, responsable técnico de un equipo lleno de figuras y campeones del mundo dio a conocer la lista de convocados para los entrenamientos y el amistoso en nuestro país con sorpresas. Se destacan Gabriel Rojas, de Racing, como novedad, más Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).