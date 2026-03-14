Dónde ver las peliculas nominadas a los premios del cine

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La pantalla lista para una gran temporada de cine La temporada más esperada para los amantes del cine ya está aquí. Es el momento en que las historias más comentadas, las actuaciones destacadas y las películas que marcaron el año, lideran la conversación. Para quienes disfrutan ponerse al día y vivir el cine desde casa, este es el pretexto perfecto.
Quienes trabajan en Roku señalan que disfrutar la experiencia cinematográfica es simple: múltiples aplicaciones, tanto de suscripción como gratuitas, en un solo lugar para estar preparados para la entrega de premios más esperada de cada año, la cual podrás ver completamente en vivo por HBO Max el próximo 15 de marzo.
Descubre en qué plataforma de streaming puedes ver las películas nominadas a través de tu dispositivo Roku, recuerda que las apps requieren de suscripción:
En Apple TV:
● F1® La Película – Mejor Película y otras 3 nominaciones. Sonny Hayes (Brad Pitt), piloto legendario, regresa a la Fórmula 1 para liderar un equipo en crisis y redimirse.
● A través del fuego (The Lost Bus) – Mejores Efectos Visuales. Un padre lo arriesga todo para rescatar a una maestra y sus alumnos de un incendio. Inspirada en hechos reales.
● Abrázame en la luz (Come See Me in the Good Light) - Mejor Largometraje Documental. En una emotiva historia de amor ante la pérdida, dos poetas hallan fortaleza y risas en su último año juntas.
● Luna Azul* (Blue Moon) – Mejor Actor. Un hombre revisita momentos cruciales de su pasado para enfrentar relaciones y decisiones que moldearon su vida.
● Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable* – Mejor Canción Original. Historia musical que usa sus temas como vehículo para expresar amor, pérdida y memoria. Disfrútala a partir del 15 de febrero.
● Lo siento, cariño* (If I Had Legs I’d Kick You) – Mejor Guion Original. Retrato honesto e incómodo sobre identidad, deseo y las relaciones modernas.
* Disponible para renta y compra en la Tienda de Apple TV.
En Disney+:
● Elio – Mejor Película de animación. Un fanático del espacio con una imaginación muy activa se embarca en una aventura cósmica.
En HBO Max:
● Pecadores – Mejor Película y récord histórico de nominaciones. La película más nominada en la historia de los premios (16), un drama intenso que sigue a dos hermanos gemelos enfrentando fuerzas inexplicables ligadas a su pasado.
● Una Batalla Tras Otra – Mejor Dirección y 12 nominaciones más. La nueva película de Paul Thomas Anderson, un ambicioso drama que explora las tensiones humanas, los conflictos internos y las dinámicas de poder a través de una narrativa intensa y autoral.
● Weapons – Mejor Actriz de Reparto. La desaparición de varios niños en un pueblo desencadena una red de historias entrelazadas sobre miedo, culpa y violencia.
● The Alabama Solution – Mejor Documental. Documental que examina decisiones políticas y sus repercusiones en una comunidad marcada por tensiones sociales.
● Armed Only with a Camera – Mejor Cortometraje Documental. Documental que sigue a un periodista que arriesga todo para capturar historias humanas en contextos peligrosos.
● The Devil Is Busy – Mejor Cortometraje Documental. Cinta que mezcla drama y sátira para explorar ambición, poder y moralidad en un entorno marcado por la corrupción.
En Netflix:
● Frankenstein – Mejor Película y 9 nominaciones adicionales. En esta nueva versión del clásico que sigue a un científico empeñado en crear vida y las tensiones morales que esto desata, explorando los límites de la ambición humana y sus consecuencias. ● Sueños de trenes – Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. Un retrato poético de la vida de un hombre en la América rural, marcado por la soledad, la memoria y la naturaleza.
● Las guerreras K-Pop – Mejor Película de animación. Una aventura sobrenatural con ritmo y acción, donde un grupo de estrellas del K-Pop lucha contra demonios para proteger a la humanidad.
● All the Empty Rooms – Mejor Cortometraje Documental. Drama introspectivo sobre los recuerdos y los espacios que guardan nuestras emociones y pérdidas.
● The Perfect Neighbor – Mejor Documental. Suspenso psicológico que explora cómo las apariencias y secretos ocultos pueden convertir a un vecino en algo inquietante.
En MUBI:
● La Hermanastra Fea – Mejores Maquillaje y Peinado. Revisión contemporánea de un cuento clásico que explora celos, identidad y belleza desde una óptica artística y crítica.
En Amazon Prime:
● Sentimental Value – Mejor Película Internacional. Relación padre-hijo, recuerdos y heridas emocionales que obligan a sus personajes a enfrentar su pasado y perdón.
● It Was Just an Accident – Mejor Guion Original. Un hecho cotidiano se convierte en un punto de quiebre que altera la vida de quienes lo vivieron.
● Bugonia – Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Actriz. Drama ambicioso que reflexiona sobre obsesión, poder y naturaleza humana con una mezcla de emoción y reflexión.
● Jurassic World Rebirth – Mejores Efectos Visuales. Última entrega de la saga que mezcla acción, ciencia y espectáculo cuando el control humano sobre la tecnología se vuelve incierto.
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