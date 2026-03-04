Eduardo Coudet selló su vínculo con River Plate

deportes
Este miércoles 4 de marzo, Eduardo Coudet firmó su contrato con el Club Atlético River Plate y se convirtió en el nuevo entrenador de la institución. Acompañado del presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli (Director Deportivo), el director técnico selló su vínculo hasta diciembre de 2027. Tras la firma de su contrato, Coudet recorrió las instalaciones del Club y luego realizó su presentación oficial en el Salón Auditorio ante los medios de prensa.
En la recorrida agradeció el respaldo de las figuras del club como Chori Domínguez y David Trezeguet. Coudet señaló que habló con Marcelo Gallardo y agradeció sus palabras.
Chacho fue futbolista de River durante dos ciclos, en los que ganó cinco títulos y dejó recuerdos inolvidables. El cariño de los hinchas hacia el Chacho continuó una vez finalizada su etapa como futbolista, siendo reconocido por el Monumental en cada ocasión que regresó como entrenador.