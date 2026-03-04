miércoles, 4 de marzo de 2026

Eduardo Coudet selló su vínculo con River Plate


deportes

Tras sellar su vínculo oficial hasta finales de 2027, el exvolante millonario inicia su ciclo en el banco de suplentes. Con cinco vueltas olímpicas en el club y la mística intacta, Coudet asume el mando de la Institución en una presentación cargada de emoción. Con el ADN de Núñez y cinco títulos como jugador, el nuevo DT recorrió el Monumental para dar inicio a una gestión que apuesta al sentido de pertenencia y nuevos objetivos.


Este miércoles 4 de marzo, Eduardo Coudet firmó su contrato con el Club Atlético River Plate y se convirtió en el nuevo entrenador de la institución. Acompañado del presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli (Director Deportivo), el director técnico selló su vínculo hasta diciembre de 2027. Tras la firma de su contrato, Coudet recorrió las instalaciones del Club y luego realizó su presentación oficial en el Salón Auditorio ante los medios de prensa.

En la recorrida agradeció el respaldo de las figuras del club como Chori Domínguez y David Trezeguet. Coudet señaló que habló con Marcelo Gallardo y agradeció sus palabras. 

Chacho fue futbolista de River durante dos ciclos, en los que ganó cinco títulos y dejó recuerdos inolvidables. El cariño de los hinchas hacia el Chacho continuó una vez finalizada su etapa como futbolista, siendo reconocido por el Monumental en cada ocasión que regresó como entrenador.
