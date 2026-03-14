El gigante BYD sacude el mercado europeo

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“Listo en 5, Lleno en 9, Con frío + 3”, proponen un avance revolucionario en la carga de vehículos eléctricos. El impresionante Z9GT hará su debut europeo el 8 de abril, ofreciendo FLASH Charging tan rápido como repostar combustible, gracias a la última batería Blade 2.0 de BYD. La tecnología FLASH Charging, con potencias de hasta 1.500 kW, permite pasar del 10% al 70% de carga en solo cinco minutos, alcanzar del 10% al 97% en apenas nueve minutos y del 20% al 97% en 12 minutos, incluso en condiciones de -30°C.
DENZA, la marca automotriz premium orientada a la tecnología del Grupo BYD, confirma que su impresionante buque insignia Z9GT introducirá la revolucionaria tecnología FLASH Charging y el exclusivo principio “Listo en 5, Lleno en 9, Con frío + 3” para los clientes europeos cuando sea presentado oficialmente en un evento en el Palais Garnier de París el próximo 8 de abril.
Presentada recientemente en China por el presidente y CEO de BYD, Wang Chuanfu, y a solo semanas de su despliegue global, FLASH Charging está diseñada para derribar las últimas barreras para aquellos clientes que aún se resisten a dar el salto hacia la movilidad de cero emisiones. Esta tecnología se apoya en avances en dos áreas clave: la última versión de la estación de carga propia de BYD, capaz de entregar hasta 1.500 kW de potencia de carga (conector para el mercado chino) a través de un solo cable, y la segunda generación de la emblemática batería Blade de la compañía. Esta nueva batería mantiene las ventajas de su química litio hierro fosfato (LFP) y, gracias a mejoras en el transporte de iones, no solo aumenta la densidad energética, sino que también permite recargas más rápidas en un rango más amplio de temperaturas, además de presentar menores niveles de degradación.
En términos prácticos, FLASH Charging introduce el principio “Listo en 5, Lleno en 9, Con frío + 3”, basado en sus destacados tiempos de recarga. Con esta tecnología, la batería puede pasar del 10% al 70% en solo cinco minutos (“Listo”, suficiente para varios cientos de kilómetros adicionales de conducción) y del 10% al 97% (prácticamente “Lleno”) en apenas nueve minutos. Incluso en condiciones de hasta -30°C, donde las velocidades de carga suelen reducirse drásticamente, FLASH Charging puede recargar la batería del 20% al 97% en solo 12 minutos (“Con frío + 3”).