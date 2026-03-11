El Podcast “Encendidas” declarado de interes por la Legislatura

política
El podcast “Encendidas” cuenta con dos temporadas de diez episodios cada una. En ellos, las periodistas analizan la menopausia desde el humor y el intercambio con distintos profesionales, al tiempo que comparten diversos testimonios con el objetivo de informar y acompañar a quienes atraviesan esta etapa.
La diputada mencionó “la importancia de hablar sobre estos temas, los cuidados y las dificultades que debe enfrentar cada mujer ante la desinformación y la falta de especialistas en climaterio”.
Mariana Carbajal, periodista y autora del libro que inspiró este podcast, reflexionó sobre la importancia del acceso a la información, compartiendo su recorrido personal y profesional como mujer, junto con las exigencias y obstáculos que debió atravesar. Además, subrayó “la necesidad de políticas públicas que incentiven y den la oportunidad de abordar el tema, desde programas, capacitaciones, campañas de concientización desde una perspectiva de derechos.”
El podcast obtuvo una Mención Especial del Premio Juana Manso 2025, otorgado por la Municipalidad de Rosario y, además, es finalista del Premio Roche de Periodismo y Salud en el que forma parte la Fundación Gabo, creada por Gabriel García Marquez.